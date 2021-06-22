WION: для борьбы со старением населения Китай подумывает отказаться от ограничений на количество детей в семьях

Китай рассматривает вопрос о том, чтобы к 2025 году снять все ограничения на количество детей в семьях, передаёт WION. Таким образом, как поясняет канал, власти Поднебесной хотят решить проблему стареющего населения.

Китай обдумывает шаги по решения своего демографического кризиса. Как сообщается, Китай рассматривает вопрос о снятии к 2025 году всех ограничений в сфере планирования семьи. Эта страна в прошлом месяце уже приняла политику, разрешающую заводить трёх детей. По имеющейся информации, правительство начнёт с того, что вначале снимет ограничения в тех регионах, где уровень рождаемости самый низкий.



Так, правила могут ослаблены в экономически отсталой северо-восточной части страны.



Одна из провинций приняла политику трёх детей ещё в 2016 году, т.е. за пять лет до того, как она была введена по всей страны.



Зависящий от молодой рабочей силы Китай борется со старением населения. Действовавшая в течение нескольких десятилетий политика одного ребёнка привела к более низкому уровню рождаемости: по оценкам, к 2050 году 33% населения Китая, как ожидается, будет старше 60 лет.



От этой практики отказались в конце 2015 года, когда была введена политика двух детей.



Но этим дело не ограничивается. Чтобы простимулировать пары заводить больше детей, Китай также рассматривает вопрос о введении новых жёстких правил для сферы репетиторства. По имеющимся данным, ограничения в отношении отрасли объёмом 120 миллиардов долларов принимаются на фоне того, как Китай пытается снизить расходы на воспитание детей.



Пары неохотно заводят детей из-за высоких расходов на жизнь. Оплата образования усиливает нагрузку на родителей. Эта отрасль, по сути, определяет жизнь учащихся, ведь занятия проводятся как по выходным, так и во время летних каникул. Согласно докладу, стоимость воспитания ребёнка в китайских городах составляет 300 тысяч долларов. А деньги, расходуемые на образование, играют серьёзную роль в этом вопросе.



Китай, который изначально вводил ограничения, чтобы контролировать рост населения, теперь пытается делать обратное. По данным недавней переписи, в стране был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1960-х годов. В КНР в 2020 году было зарегистрировано всего 12 миллионов новорождённых.



Дата выхода в эфир 21 июня 2021 года.