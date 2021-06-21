Times: полицейские Портленда массово подали в отставку из-за позиции властей

В американском Портленде около 50 полицейских из группы быстрого реагирования подали в отставку. Как пишет The Times, мотивом для такого поступка стало обвинение одного из членов этого подразделения в физическом насилии, а также отсутствие поддержки местных властей в ходе прошлогодних массовых протестов, прокатившихся по городу.

Целое подразделение портлендской полиции подало в отставку, возмущённое отсутствием поддержки местных властей в ходе прошлогодних массовых протестов, прокатившихся по городу. Как пишет The Times, около 50 полицейских из группы быстрого реагирования на прошлой неделе уволилось из него после того, как районный прокурор обвинил одного из членов этого подразделения Кори Бадуорта в физическом насилии. Бадуорта обвиняют в том, что во время августовских протестов он ударил женщину дубинкой по голове.

В своём заявлении бюро портлендской полиции отметило, что полицейские из группы быстрого реагирования «добровольно оставили свои должности и больше не входят в состав данного подразделения».

«Полицейские были преданными сотрудниками портлендской полиции и служили в группе быстрого реагирования, одновременно исполняя свои обязанности в составе бюро. Они больше не служат в группе быстрого реагирования, но продолжают выполнять свои обычные обязанности как полицейские», — говорится в заявлении.

Как напоминает издание, Портленд в прошлом году вдруг стал центром демонстраций и других протестов после гибели чернокожего Джорджа Флойда, убитого полицейским в Миннеаполисе в мае прошлого года. Протестующие выходили на улицы 150 ночей подряд, устраивая преимущественно мирные протесты. Позже демонстрации переросли в крупное антиправительственное движение.

Исполняющий обязанности начальника портлендской полиции Крис Дэвис заявил, что члены группы быстрого реагирования широко задействовались в прошлом году, и подчеркнул, что полицейское управление последние 14 месяцев «испытывает чудовищный стресс». По его словам, мотивом для добровольной отставки стало не только предъявленное Бадуорту обвинение, но и отсутствие поддержки властей действий полицейских, на что жалуются сотрудники полиции.