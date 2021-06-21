Times: полицейские Портленда массово подали в отставку из-за позиции властей
Целое подразделение портлендской полиции подало в отставку, возмущённое отсутствием поддержки местных властей в ходе прошлогодних массовых протестов, прокатившихся по городу. Как пишет The Times, около 50 полицейских из группы быстрого реагирования на прошлой неделе уволилось из него после того, как районный прокурор обвинил одного из членов этого подразделения Кори Бадуорта в физическом насилии. Бадуорта обвиняют в том, что во время августовских протестов он ударил женщину дубинкой по голове.
В своём заявлении бюро портлендской полиции отметило, что полицейские из группы быстрого реагирования «добровольно оставили свои должности и больше не входят в состав данного подразделения».
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