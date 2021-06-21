Daily Telegraph: Лондон запретит вступать в брак до 18 лет

Сейчас в Англии можно вступить в брак с 16 лет, но при согласии родителей. Однако, по мнению властей, многие злоупотребляют этим послаблением, заключая традиционные и религиозные браки с несовершеннолетними. Поэтому власти решили принять закон, повышающий возраст для бракосочетания до 18 лет, пишет Daily Telegraph.
Англия поднимет минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет, сообщает Daily Telegraph. На данный момент молодые люди 16 и 17 лет могут вступить в брак при наличии позволения родителей.
Как говорят законодатели, изначально они думали, что тем самым защитят молодых людей от того, чтобы совершить ошибку слишком ранним браком. Но в итоге, по их словам, это правило стали использовать во вред самим детям.
В 2017 году, например, официально с согласия родителей в брак вступили 43 мальчика и 140 девочек, но активисты говорят, что эти цифры, вероятно, не охватывают тех, кто женился незаконно, заключив только религиозный брак. И большая часть таких бракосочетаний совершалась насильно по культурным и религиозным традициям.
Поэтому бывший канцлер казначейства Саджид Джавид предложил закон о повышении возраста вступления в брак. А министр юстиции Роберт Бакленд так это прокомментировал: «Мы лидеры по защите детей в мире. У нас одно из лучших законодательств в мире». Так что, по его словам, которые приводит Daily Telegraph, пора принять этот закон, чтобы защитить молодых людей.
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