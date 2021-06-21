Daily Telegraph Оригинал

Daily Telegraph: Лондон запретит вступать в брак до 18 лет

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сейчас в Англии можно вступить в брак с 16 лет, но при согласии родителей. Однако, по мнению властей, многие злоупотребляют этим послаблением, заключая традиционные и религиозные браки с несовершеннолетними. Поэтому власти решили принять закон, повышающий возраст для бракосочетания до 18 лет, пишет Daily Telegraph.
Daily Telegraph: Лондон запретит вступать в брак до 18 лет
Reuters

 

Англия поднимет минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет, сообщает Daily Telegraph. На данный момент молодые люди 16 и 17 лет могут вступить в брак при наличии позволения родителей.
 
Как говорят законодатели, изначально они думали, что тем самым защитят молодых людей от того, чтобы совершить ошибку слишком ранним браком. Но в итоге, по их словам, это правило стали использовать во вред самим детям.
 
В 2017 году, например, официально с согласия родителей в брак вступили 43 мальчика и 140 девочек, но активисты говорят, что эти цифры, вероятно, не охватывают тех, кто женился незаконно, заключив только религиозный брак. И большая часть таких бракосочетаний совершалась насильно по культурным и религиозным традициям.
 
Поэтому бывший канцлер казначейства Саджид Джавид предложил закон о повышении возраста вступления в брак. А министр юстиции Роберт Бакленд так это прокомментировал: «Мы лидеры по защите детей в мире. У нас одно из лучших законодательств в мире». Так что, по его словам, которые приводит Daily Telegraph, пора принять этот закон, чтобы защитить молодых людей.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
теги
Великобритания дети закон свадьба
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров