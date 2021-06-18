Euronews: парижский Диснейленд вновь открылся после полугодового простоя
Парижский Диснейленд вновь открылся после полугодового простоя. Принимают там только по заранее забронированным билетам, которые продают так, чтобы парк был наполнен не больше чем на треть от обычного числа гостей.
В парке сохраняются жёсткие меры безопасности. В том числе, на его территории обязательны маски — в то время как во Франции с четверга их ношение на улицах больше не обязательно. Но их по-прежнему необходимо надевать в транспорте и в закрытых помещениях.
ЖЕНЩИНА: Наконец-то можно вздохнуть свободно.
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