Dagens Nyheter: Украина мощно взялась за очистку от российского влияния

Корреспондент Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен побывала на акции «в так называемый День Победы 9 мая», организованной «пророссийской партией» «Оппозиционная платформа — За жизнь». По её мнению, люди выходят на мероприятие чтобы «повторить тот же самый ритуальный способ празднования, который насадил в России путинский режим». А ещё на Украине запретили «пророссийские телеканалы», что, как считает журналистка, показывает, как Киев мощно взялся за очистку страны от российского влияния.

Украина мощно взялась за очистку страны от российского влияния, и война пропаганд между Москвой и Киевом значительно интенсивнее, чем та, что идет на фронте. Корреспондент Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен побывала на акции в честь украинских ветеранов Второй мировой войны «в так называемый День Победы 9 мая», организованной «пророссийской партией» «Оппозиционная платформа — За жизнь». Но по мнению журналистки, это мероприятие было задумано, чтобы «повторить тот же самый ритуальный способ празднования Дня Победы, который насадил в России путинский режим».

«Он подразумевает, что люди должны слушать советские марши и участвовать в шествии под названием «Бессмертный полк», неся фотографии своих близких, побывавших на войне. Пророссийские партии на Украине часто используют ностальгию по Советскому Союзу как инструмент», — пишет Анна-Лена Лаурен.

С 2015 года Украина отмечает окончание Второй мировой войны как 8, так и 9 мая. Праздновать День Победы — это традиция, от которой бывший президент Пётр Порошенко захотел дистанцироваться. Порошенко решил праздновать эту дату по европейскому расписанию, а не по российскому. Однако, продолжает автор статьи, благодаря этому «Оппозиционная платформа — За жизнь» внезапно обзавелась инструментом для мобилизации своей группы поддержки. Партия уже пять лет пытается сделать 9 мая «настоящим» Днем Победы. Её сторонники ежегодно выходят на демонстрации на улицах города, где их «встречают и высмеивают украинские националисты».

По словам политического аналитика Владимира Фесенко, Украина просто не может запретить такого рода демонстрации.

«У нас на Украине политический плюрализм. Необходимо помнить, что большая часть украинского населения по-прежнему лояльно относится к России. А ещё больше граждан критически относятся к политикам, пришедшим к власти в 2014 году после революции на майдане. Пророссийские партии есть в нашем парламенте. Они составляют примерно 10%, но делают всё, что могут, чтобы повлиять на ситуацию. То, что они сидят в парламенте, — часть демократии», — говорит эксперт.

Вместе с этим, продолжает Анна-Лена Лаурен, позиции российской пропаганды на Украине ослабели. В начале года президент Владимир Зеленский закрыл три русскоязычных канала, мотивировав это ведением пропагандистской войны от имени Кремля. NewsOne, «112» и ZIK принадлежали Тарасу Козаку, парламентарию украинской Рады. Однако считается, что на самом деле ними стоит «пророссийский бизнесмен и политик» Виктор Медведчук.

Медведчук долгое время пользовался большим влиянием, поскольку все знали о его дружбе с Путиным. Сейчас он содержится под домашним арестом по обвинению в государственной измене.

Фесенко считает, что президент Владимир Зеленский правильно сделал, когда закрыл телеканалы.

«Мы находимся в состоянии войны. Закрытые телеканалы — один из способов вести эту войну. Те каналы распространяли очень агрессивную российскую пропаганду. Я считаю, их исчезновение пошло медиаландшафту на пользу», — говорит Фесенко.

Кроме того, Украина заблокировала такие российские социальные сети, как «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также российский поисковик Яндекс.

В то же время, констатирует Фесенко, война привела к тому, что большинство украинцев теперь хотят вступить в ЕС. Также в стране значительно усилилась поддержка НАТО.

«До 2014 года лишь 20% украинцев хотели вступить в НАТО. Более 70% были против. После аннексии Крыма и войны в Донбассе членство в НАТО поддерживают около 45% населения. И это все дело рук Путина», — констатирует эксперт.