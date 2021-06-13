Le Figaro: Италия создаёт агентство по борьбе с киберугрозами

После разговора с генсеком НАТО премьер-министр Италии Марио Драги объявил о создании агентства по кибербезопасности, которое будет заниматься борьбой с киберугрозами и защитой национальных интересов в этой сфере, пишет Le Figaro. В частности, Драги говорил об угрозах, которые исходят со стороны России.

Италия создаст у себя правительственное агентство по кибербезопасности, чтобы бороться против роста числа кибератак и противостоять, в частности, угрозе со стороны России, пишет Le Figaro. Это агентство будет подчиняться напрямую премьер-министру страны, и там будут работать 300 человек.

Ещё 25 мая во время саммита в Брюсселе премьер-министр Италии Марио Драги говорил о том, как важно укреплять кибербезопасность как на европейском, так и на национальном уровне, в частности, перед лицом России. «Вмешательство (России) в вопросах шпионажа и манипуляций сетями достигло по-настоящему тревожного уровня», — заявил он тогда.

О создании нового Агентства национальной кибербезопасности объявили в тот же день, когда Марио Драги поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В диалоге они затронули тему сотрудничества НАТО и Евросоюза.

Одной из главных задач новой организации станет защита национальных интересов и сопротивляемость ключевых сервисов и функций государства перед лицом киберугроз, усиление безопасности информационных и коммуникационных систем и развитие производственных, технологических и научных компетенций в этой области. Сам Драги пришёл к власти в феврале, и он уже реорганизовал итальянскую разведку.



Отношения с Россией у Италии стали напряжёнными с тех пор, как там задержали итальянского офицера ВМС, который передавал секретные документы российскому офицеру. После этого из Италии выдворили двух российских дипломатов, а из Москвы — одного итальянского, пишет Le Figaro.