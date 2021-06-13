Эксперт Forbes: США поступили с Канадой как ненадёжный партнер
Попытка Канады повлиять на президента Байдена, чтобы тот дал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, оказалась неудачной, в результате чего компания TransCanada Energy официально отказалась от реализации проекта. Как считает американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики Ариэль Коэн, хотя это решение и пришлось по душе «зелёным» активистам, оно стало огромной геополитической ошибкой администрации Байдена, поставившей политику и идеологию выше национальных интересов.
Как пишет эксперт в статье для Forbes, активисты-экологи заявляют, что выбросы углекислого газа в атмосферу при разработке нефтеносных песков примерно на 17% больше, чем при разработке других месторождений, поэтому строительство этого нефтепровода следует остановить в пользу импорта «более чистой» нефти с других континентов. Однако данный подход обернется негативными последствиями, поскольку независимо от решения отказаться от сделки, нефтеносные пески в Канаде будут разрабатываться и дальше, а, добытую нефть всё равно будут доставлять в США — по железной дороге и автомобильным транспортом, что приведёт к увеличению выбросов парниковых газов и количества проблем, связанных с экологической безопасностью.
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