Le Figaro: Макрон рад приходу Байдена, но договариваться станет труднее

С приходом Джо Байдена США возвращаются в многосторонний международный формат, и президент Франции Эммануэль Макрон этому рад, пишет Le Figaro. Он отметил, что у американцев с европейцами общие ценности. Однако, по словам автора статьи, если раньше Франция была на первых позициях в Европе, то теперь ей придётся пересмотреть свою стратегию и позиции.

Мир возвращается к прежней практике личных встреч после полутора лет видеоконференций. И среди признаков тому — саммит «Большой семёрки», саммит НАТО, «очень ожидаемая встреча американского президента и Европейского союза», а затем встреча Джо Байдена и Владимира Путина. По словам автора статьи в Le Figaro, США вливаются в многостороннюю систему, которая была разрушена Дональдом Трампом.

Как отметил во время пресс-конференции Эммануэль Макрон, для Франции с приходом Джо Байдена всё стало проще. «Эта «большая семёрка» — это возвращение сотрудничества, чтобы мог эффективно работать многосторонний формат», — приводит издание его слова. И с момента прихода нового президента США уже удалось достигнуть впечатляющего прогресса: в частности, Штаты вернулись в ОМС, в Парижское соглашение по климату, пообещали бедным странам полмиллиарда доз вакцины.

По словам французского президента, сотрудничество Джо Байдена с европейскими союзниками — это хорошая новость, которая помогает Франции защищать свои ценности. Но при этом ей необходимо, возможно, пересмотреть стратегию.

При Дональде Трампе Макрон мог занимать ведущее место в многостороннем формате, и голос Франции был хорошо слышен. Больше того, Макрон был единственным главой государства из Европейского союза, у которого были регулярные прямые и часто товарищеские отношения с Трампом. При Макроне Франция была на передовой по главным вопросам: по иранскому атому, климату, делам Европы, вакцинам, налогам для ТНК, борьбе с терроризмом.

Но с приходом Джо Байдена США постепенно возвращают себе место естественного лидера многонационального мира. В 2019 году Макрон спас НАТО, пишет автор статьи, когда Турция разъедала альянс изнутри. А сегодня этой проблемой занимается Вашингтон. Франция смогла спасти договор по иранскому атому, несмотря на действия Трампа, а сегодня Байден работает над возвращением в сделку. И если раньше Макрон пытался сблизиться с Путиным, то сегодня Байден организует саммит с ним.

Если речь о крупных международных вопросах, то Франция может лишь порадоваться возвращению США в многостороннюю систему и вниманию, которое Байден уделяет союзникам. Например, он сначала обсудит с ними Россию, а потом будет встречаться с Путиным.

Однако по другим вопросам единый европейский фронт теперь может рассыпаться. Макрон говорит об «общности ценностей» с США, но требует независимости для европейской политики в отношении Китая, России и соседних с Европой стран.

При этом, например, о выводе войск из Афганистана Вашингтон объявил без консультаций с Европой, и это разозлило других европейских лидеров. «В основе своей руководство американской дипломатии не изменилось. Европа там занимает не такое центральное место, Россия не стоит в таком уж приоритете», — пишет автор статьи.

Франции важен вопрос о европейском суверенитете, но он по-прежнему вызывает споры. Эммануэль Макрон настаивает, что суверенитет Европы пойдёт во благо и для самого альянса. Но, по его словам, в НАТО должны прояснить позиции по Турции, России, Китаю, Ближнему Востоку, контролю над вооружениями. С того момента, как Макрон сказал о «смерти мозга» НАТО, не все спорные вопросы были решены, приводит его слова Le Figaro.