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Express: навредит самой Франции — Макрона предостерегли от «языкового переворота» в ЕС

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Во время своего председательства в Европейском совете Франция планирует проводить все официальные встречи и вести деловую переписку только на родном языке. По мнению дипломатов, такой подход может сыграть против представителей Парижа, которых никто не сможет понять, сообщает Daily Express.
Express: навредит самой Франции — Макрона предостерегли от «языкового переворота» в ЕС
Reuters

В следующем году Эммануэль Макрон будет председательствовать в Европейском совете. По некоторым данным, президент собирается воспользоваться этой возможностью, чтобы совершить «языковой переворот» в организации, пишет Daily Express.  

Париж изучает планы проведения всех официальных встреч в Брюсселе на французском языке. Более того, они даже подумывают о том, чтобы начать игнорировать письма, отправленные Еврокомиссией, если они написаны на английском, утверждает издание.
 
Но чиновники предупреждают, что воплощение этой идеи может пагубно сказаться на функционировании блока. «Остаётся надеяться, что Франция в конечном итоге будет придерживаться прагматического языкового подхода. Многие национальные делегаты в рабочих группах ЕС просто не понимают и не говорят по-французски»,  прокомментировал ситуацию один из дипломатов.
 
На встречах министров часто предоставляется устный перевод, что позволяет политикам говорить на их родных языках, но для некоторых небольших технических и дипломатических дискуссий отсутствует такая услуга. В результате многие встречи проводятся на самом популярном втором языке блока  английском, поясняет издание.
 
«Если большая часть группы не понимает, что на французском языке предлагает председатель, это ставит успех лидерства Франции под угрозу. Никто этого не хочет, в том числе и сами наши французские друзья»,  добавил собеседник издания.
 
По словам Daily Express, Париж собирается «раскошелиться» на уроки французского для еврократов и дипломатов. Кроме того, язык будет использоваться в заметках, протоколах и на подготовительных встречах.
 
Французский является одним из трёх рабочих языков ЕС, используемых Еврокомиссией. Но он уступил в популярности английскому, что вызывает «сильное недовольство» у  официального Парижа, отмечает издание.
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источник
Daily Express Великобритания Европа
теги
Великобритания Европа Евросоюз Франция Эммануэль Макрон
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