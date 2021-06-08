Express: навредит самой Франции — Макрона предостерегли от «языкового переворота» в ЕС

Во время своего председательства в Европейском совете Франция планирует проводить все официальные встречи и вести деловую переписку только на родном языке. По мнению дипломатов, такой подход может сыграть против представителей Парижа, которых никто не сможет понять, сообщает Daily Express.

В следующем году Эммануэль Макрон будет председательствовать в Европейском совете. По некоторым данным, президент собирается воспользоваться этой возможностью, чтобы совершить «языковой переворот» в организации, пишет Daily Express.

Париж изучает планы проведения всех официальных встреч в Брюсселе на французском языке. Более того, они даже подумывают о том, чтобы начать игнорировать письма, отправленные Еврокомиссией, если они написаны на английском, утверждает издание.

Но чиновники предупреждают, что воплощение этой идеи может пагубно сказаться на функционировании блока. «Остаётся надеяться, что Франция в конечном итоге будет придерживаться прагматического языкового подхода. Многие национальные делегаты в рабочих группах ЕС просто не понимают и не говорят по-французски», — прокомментировал ситуацию один из дипломатов.

На встречах министров часто предоставляется устный перевод, что позволяет политикам говорить на их родных языках, но для некоторых небольших технических и дипломатических дискуссий отсутствует такая услуга. В результате многие встречи проводятся на самом популярном втором языке блока — английском, поясняет издание.

«Если большая часть группы не понимает, что на французском языке предлагает председатель, это ставит успех лидерства Франции под угрозу. Никто этого не хочет, в том числе и сами наши французские друзья», — добавил собеседник издания.

По словам Daily Express, Париж собирается «раскошелиться» на уроки французского для еврократов и дипломатов. Кроме того, язык будет использоваться в заметках, протоколах и на подготовительных встречах.

Французский является одним из трёх рабочих языков ЕС, используемых Еврокомиссией. Но он уступил в популярности английскому, что вызывает «сильное недовольство» у официального Парижа, отмечает издание.