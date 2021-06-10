И этому человеку предстоят переговоры с Путиным — Fox возмущён заявлением Байдена о главной угрозе для США

Как заявил президент США Джо Байден, главную угрозу для американской армии представляет не Китай, Россия, Северная Корея или террористы, а глобальное потепление. И «этому человеку предстоит перевести переговоры с враждебно настроенным лидером враждебно настроенного российского режима» — Владимиром Путиным, возмущается ведущий Fox News Шон Хэннити. По его словам, на встрече глава Кремля увидит, насколько немощен и слаб действующий американский лидер.

Вас это может удивить, но, как утверждает наш верховный главнокомандующий, самую большую угрозу для военнослужащих США представляет не Китай, не Россия, не Иран или Северная Корея, не террористы-сторонники радикального исламизма, не ядерная война. Нет. Как утверждает президент «беспомощный малыш» Джо, главную угрозу для нашей армии представляет глобальное потепление. И он не шутит. Взгляните сами.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы все должны сосредоточиться на решительных мерах в климатической сфере, если хотим предотвратить самые тяжёлые последствия изменения климата. Нам необходимо не допустить глобальное потепление свыше 1,5 градуса Цельсия и вести за собой всемирный переход на экологичную энергетику.

Знаете, когда меня избрали на пост вице-президента с президентом Обамой и я пришёл в «Танк» (секретный зал для заседаний. — ИноТВ) в Пентагоне, военные провели с нами встречу и представили самые серьёзные угрозы для Америки — самые серьёзные физические угрозы. И я не шучу, знаете, какой, по словам Объединённого комитета начальников штабов, была самая главная угроза для США? Глобальное потепление.

Ну хорошо. Всего через несколько дней этому человеку предстоит перевести переговоры с враждебно настроенным лидером враждебно настроенного российского режима, Владимиром Путиным. Ну знаете, лидером страны, которая недавно осуществила хакерские атаки на наш энергетический сектор и мясную промышленность. И боюсь, Владимир съест обед Джо и заставит всех нас опозориться. В этом нет ничего хорошего для нашей страны и ничего хорошего для мира. И Владимир увидит то, что видим все мы: что Джо Байден немощен, слаб, мало что соображает и мало на что способен, за исключением прочтения крайне левых программных утверждений с телесуфлёра. Впрочем, даже с этим он справляется с трудом.

Дата выхода в эфир 10 июня 2021 года.