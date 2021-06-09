Facebook — находка для шпиона: Insider рассказал о «новой головной боли» для американского спецназа

В последние годы участились инциденты, в которых фитнес-приложения и прочие открытые интернет-источники делали общедоступными важные данные о местонахождении или операциях спецназа США и союзных сил, пишет Insider. И даже когда сами военнослужащие ведут себя осторожно, существует опасность, что информацию о них можно получить из соцсетей членов их семей или друзей.

В современном мире, где новые технологии появляются чуть ли не каждый месяц, американская армия столкнулась с новыми проблемами, о которых всего несколько лет назад никто и не задумывался, пишет Insider.

В последние годы были нередки инциденты со спецназовцами США и союзных государств и популярными фитнес-приложениями, вроде Strava и Apple Watch, которые ставили под угрозу операции и безопасность военнослужащих. Как объясняет издание, приложения, собирающие данные о геопозиции, позволяют соперникам Америки, таким как Китай и Россия, и даже террористическим группам «заглянуть в таинственный мир спецопераций» Вашингтона и получить ценные разведданные.

Так, в 2018 году выяснилось, что через фитнес-трекер Strava можно узнать информацию о расположении, военных базах и даже маршрутах патрулирования американских войск в Сирии, Афганистане и других государствах. Впрочем, такую проблему заметили не только у спецназа США.

В 2020 году журналисты и энтузиасты сумели с помощью того же приложения Strava отследить передвижение сил Особой воздушной службы Великобритании в Сирии и Сомали. Более того, из-за программы в открытом доступе также оказалась информация о физической активности британских спецназовцев, а значит, отчасти и их образ жизни и распорядок дня.

В своей недавней статье Институт современной войны Военной академии Вест-Пойнт обратил внимание на то, как успешную операцию по спасению заложников, осуществлённую Группой развития специальных средств войны флота (SEAL Team Six) в Нигере, можно было отследить по открытому авиационному сайту практически в реальном времени. И теперь всем, включая Китай и Россию, известно, какие самолёты задействовало специальное подразделение, как проникло на объект и прочие важные данные о боевом потенциале Командования специальных операций, к которому принадлежит SEAL Team Six.

Схожие сайты существуют и для отслеживания передвижения на море. Обычно в ходе боевых операций самолёты и корабли отключают передатчики геолокации. Но, как заявил Insider бывший спецназовец, не пожелавший раскрывать своё имя, в каждой конкретной ситуации решения принимается самой группой. «Некоторые очень большие шишки в Силах специального назначения очень открыты в отношении своего цифрового присутствия. Не буду называть конкретных имён, но есть одна противоречивая персона, которая известна тем, что публикует фото, свои и сотрудников других подразделений, в соцсетях. Не знаю, зачем он так делает, но предположу, что для того чтобы повысить престиж армии. Это отвратительное поведение для сообщества, которое гордится своей природой «тихих профессионалов», — поделился с изданием бывший спецназовец.

По его словам, подобное поведение — скорее редкость и должно происходить с одобрения высшего командования, а значит, вероятно, это часть кампании по привлечению новобранцев.

«Одно дело продвигать YouTube-видео, на которых парни выпрыгивают из самолётов, палят из пулемётов или погружаются под воду, а другое — когда известная личность, можно сказать, знаменитость, постит реальные фото с полигона. Хотя я с этим и не согласен, в каком-то смысле я понимаю привлекательность такой рекламы», — признал бывший спецназовец.

В то время как частой жертвой недостатка «цифровой дисциплины» становятся важные данные о спецоперациях, опасность также может грозить не только самим спецназовцам, но и их близким дома.

В соцсетях и сайтах для профессиональных контактов, вроде LinkedIn, можно достаточно легко вычислить военнослужащих. Начиная с 2015 года ИГ*, активно использующее средства кибервойны, публиковало имена, фотографии и адреса проживания тысяч американских военных и призывало своих сторонников к нападению на этих людей. В общей сложности была раскрыта информация о порядка 20 тыс. военнослужащих США.

Как рассказал изданию бывший сотрудник первого оперативного подразделения войск специального назначения «Дельта», по тому же Facebook очень просто отследить круг общения человека. В Instagram это сделать чуть сложнее, поскольку аккаунт может быть закрытым. «Иногда можно больше узнать о человеке и его деятельности не из его аккаунта, а из страниц членов его семьи и друзей», — подчеркнул собеседник Insider. Обычно сами военнослужащие всё-таки ведут свои аккаунты достаточно осторожно, но других людей из их окружения, не знакомых с правилами информационной безопасности для армии, контролировать сложно.

По словам бывшего сотрудника «Дельты», самое безопасное для некоторых подразделений — вовсе избегать соцсетей и прочих технологий, которые могут раскрыть их местонахождение: «Хотя эти парни знают, чего делать не нужно, иногда что-то может пойти не так, как это и было в случае тех британцев в Сирии».

Пользователи могут пренебрегать цифровой безопасностью, думая, что им скрывать нечего или что в огромной массе информации их никто не заметит. Но, как показывает опыт спецназовцев, умелые руки по подобным данным могут найти не только человека, но и выйти на его друзей и членов семьи, предупреждает Insider.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

