Bloomberg: для победы в геополитической борьбе с Россией и Китаем спецназу США нужно «вернуться назад в будущее»

Два последних десятилетия спецназ США сражался с террористами, но сейчас стратегические приоритеты Вашингтона изменились, пишет Bloomberg. Теперь главная проблема — это геополитическое противостояние с Россией и Китаем. И для того, чтобы в нём победить, «зелёным беретам» и «морским котикам» нужно вспомнить навыки, атрофировавшиеся со времён холодной войны, и нарастить «мышечную массу» для выполнения новых, то есть хорошо забытых задач.

Два последних десятилетия силы специального назначения США сражались с террористами, пишет Bloomberg. «Зелёные береты», «морские котики», рейнджеры американской армии, солдаты специального корпуса морской пехоты — все силы были брошены на борьбу с глобальной угрозой. И эта борьба стоила больших жертв. В последние два года войны с терроризмом больше половины смертей среди военнослужащих США пришлось как раз на сотрудников спецназа, которые составляют только 5% от общего числа войск.

Теперь же на фоне геополитического противостояния с Россией и Китаем стратегические приоритеты Вашингтона изменились. И силам специального назначения придётся подстраиваться под эти изменения. Конечно, контртеррористическая деятельность не прекратится. Операции на Ближнем Востоке и в Африке будут проводиться и дальше. Но сейчас главная проблема — это борьба крупных держав за влияние в регионах, и ведётся она преимущественно без использования военных средств.

Для того чтобы подстроиться к современным требованиям, спецназу нужно вернуться к своим корням, вспомнить основы, продолжает издание. «Зелёные береты» появились в годы холодной войны и сражались тогда не с террористами, а за влияние Вашингтона в нестабильных регионах мировой периферии. Они сыграли ключевую роль в противостоянии с Советским Союзом. И сейчас они могут принести много пользы. Они могут стать глазами и ушами американского правительства, например, в Африке, где противники наращивают своё присутствие, или помочь партнёрам США на передовых линиях фронта геополитического противостояния, к примеру, Украине, странам Скандинавии или Прибалтики.

Но для этого «зелёным беретам» нужно будет сосредоточиться на развитии атрофировавшихся за последние 20 лет навыков, например, ведении боевых действий нетрадиционными методами, изучении иностранных языков. «Морским котикам» же, которые в последнее время были в основном задействованы в операциях на суше, придётся вернуться на воду, а именно в Индо-Тихоокеанскую область. Им нужно будет перенять опыт из своей давней истории, а не недавнего прошлого. То же самое касается рейнджеров американской армии, солдат специального корпуса морской пехоты и других подразделений.

При этом перестройка потребует не только замены экипировки и тренировочного подхода. Необходимы глубокие культурные и организационные перемены. Проще всего они дадутся тем, кто только недавно начал свою карьеру в армии или пришёл на службу до событий 11 сентября 2001 года. Тем же, кто стал военнослужащим на пике войны с терроризмом, придётся трудно.

«Геополитический сдвиг требует бюрократического сдвига. Практически каждой части внешнеполитического аппарата США, от Министерства торговли до Госдепартамента и разведорганов придётся нарастить или перестроить мышечную массу для активного стратегического противостояния. В целях адаптации американскому спецназу нужно будет вернуться назад в будущее», заключает Bloomberg.