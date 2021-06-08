Корреспондент: «боятся раздражать русских» — в Киеве назвали самую большую ошибку НАТО

Киев ожидает от НАТО услышать возможную дату вступления в Альянс, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Как сообщает «Корреспондент», Стефанишина добавила, что отсутствие ответа Украине и Грузии относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите в 2008 году, является самой большой ошибкой НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает от НАТО услышать возможную дату относительно членства и считает самой большой ошибкой молчание союзников. Как пишет «Корреспондент», об этом Стефанишина заявила во время конференции «Демократия в действии».

«Бухарестский саммит был безусловно историческим событием, и теперь нам нужны исторические ответы. И таким историческим ответом будет то, что мы ожидаем увидеть не только на фоне предстоящего саммита, но мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО», — сказала Стефанишина.

Она отметила, что Украина уже делает вклад в коллективную оборону и политику безопасности, фактически укрепляя южный фланг НАТО, для которого у НАТО пока нет стратегии вообще, тогда как у Украины есть стратегия защиты своих границ.

«Речь идёт не об ответе Украины на вопрос, а об обязательствах союзников, которые они взяли на себя 13 лет назад. И после 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники, — не давать ответ Украине и Грузии относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите», — сказала она.

Стефанишина также рассказала, что представители украинской власти регулярно слышат не только в Вашингтоне, но и во многих столицах — Франции, Италии, Германии о том, что «никто не хочет антагонизировать с Россией, все боятся раздражать русских, и отвечать и воплощать обещания, которые были даны нашей стране в 2008 году, будут только после смены руководства в России».