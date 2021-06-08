Корреспондент: «боятся раздражать русских» — в Киеве назвали самую большую ошибку НАТО
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает от НАТО услышать возможную дату относительно членства и считает самой большой ошибкой молчание союзников. Как пишет «Корреспондент», об этом Стефанишина заявила во время конференции «Демократия в действии».
«Бухарестский саммит был безусловно историческим событием, и теперь нам нужны исторические ответы. И таким историческим ответом будет то, что мы ожидаем увидеть не только на фоне предстоящего саммита, но мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО», — сказала Стефанишина.
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