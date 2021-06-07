Под носом у России — Washington Times о военных учениях НАТО Baltic Operations
Военно-морские силы США присоединяются к военным почти 20 других стран НАТО на ежегодных военно-морских учениях, которые проводятся уже полвека у России на пороге, пишет The Washington Times.
Ежегодные учения BALTOPS (Baltic Operations), которые начались в воскресенье, считаются главными военно-морскими учениями в Балтийском регионе. По словам организаторов, они призваны «повысить оперативную совместимость и мобильность» участников.
С 6 по 18 июня военно-морские силы США примут участие в различных мероприятиях от противовоздушной обороны и операций по высадке морского десанта до учений по противоминной борьбе.
Как сообщает издание, вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США, назвал BALTOPS «учениями, которые закладывают основу оперативной совместимости всего альянса». Он также является командующим ударными силами и силами поддержки ВМС НАТО и будет командовать учениями из штаб-квартиры в Португалии.
Учения BALTOPS начали проводить в 1972 году, когда противником НАТО был бывший Советский Союз. Но даже спустя 50 лет Россия по-прежнему критически относится к этой операции, подчёркивает The Washington Times.
«Провокационные учения BALTOPS вблизи российской границы повышают напряжённость и риски непреднамеренных инцидентов, ведут к милитаризации Прибалтики, — написало в Twitter посольство России в Вашингтоне. — Эти действия не имеют ничего общего с заявлением американских ВМС».
Учения BALTOPS 50 будут состоять из двух фаз: тренировочной операции на море и заключительного тактического этапа учений. Участвовать в них будут 40 кораблей, 60 самолётов и 4 тыс. человек личного состава. Морские пехотинцы также примут участие в демонстрации высадки морского десанта в Литве, сообщили организаторы.
«Уроки, полученные в ходе учений BALTOPS, позволят проводить операции международных ударных групп, расширить возможности противоракетной обороны и обеспечить бесперебойное выполнение задач боевыми группами надводных кораблей», — заявил вице-адмирал Блэк.
По официальной информации, в течение первых шести дней учений корабли и самолёты НАТО пройдут транзитом через Датские проливы. Они будут сосредоточены на морских операциях в важнейших контрольно-пропускных пунктах и обеспечении свободного судоходства в регионе.
Как напоминает издание, учения BALTOPS развивались на протяжении многих лет. В этом году они будут включать в себя тактику и процедуры оборонительной кибервойны, поскольку страны НАТО тренируются сражаться в эпоху современной войны, пишет The Washington Times.
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