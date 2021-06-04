Трамп-младший: преследование политических оппонентов — обычное дело в Нью-Йорке и банановых республиках

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила о начале уголовного расследования финансовых операций The Trump Organization, однако не уточнила, какое именно преступление она расследует. По словам сына экс-президента США, Дональда Трампа — младшего, демократы сводят счёты со своими политическими противниками, вынуждая их платить десятки миллионов долларов адвокатам, в то время как с разгулом криминала в Нью-Йорке никто не борется.

Нью-Йорк — может быть, самое коррумпированное место в этой стране. Однако судебное преследование политиков за коррупцию в государственной сфере там увидишь нечасто, если вообще увидишь. Время от времени случается и такое, но редко. Однако первое, что сделала Летиция Джеймс, когда её избрали генеральным прокурором Нью-Йорка, так это пообещала провести расследование в отношении The Trump Organization. На тот момент она даже не установила, какое именно преступление она вменяет им в вину, но это ей не помешало. Теперь она подтверждает, что начала уголовное расследование, предметом которого являются финансовые операции бывшего президента. Преступление она по-прежнему не указывает.



Дональд Трамп — младший занимает должность исполнительного вице-президента The Trump Organization. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Дон. Как по-вашему, что именно они расследуют?



ДОНАЛЬД ТРАМП — МЛАДШИЙ, сын экс-президента США: По-моему, все пытались это понять на протяжении пяти лет. Я считаю, это политическое преследование. И я знаю это, потому что она (Летиция Джеймс. — ИноТВ) буквально пообещала это во время своей избирательной кампании. Она собиралась расследовать преступления — проблема в том, что она не работала в этом ведомстве, она понятия не имела, о чём говорила.



Но в Нью-Йорке это нормально — пытаться преследовать своих политических противников, делать их своей мишенью, пытаться им навредить. И они занимались этим больше пяти лет! Итак, пять лет — и никакого реального преступления. Они выискивают преступление. Они пытаются расследовать, чтобы создать преступление. Потому что так делается в Нью-Йорке. Опять-таки это больше не должно нас удивлять. Но если бы это происходило в банановой республике, мы бы негодовали! А когда это происходит в одном из крупнейших штатов Америки, все, похоже, предпочитают помалкивать.



Есть много видеозаписей, люди могут их посмотреть. Это было в буквальном смысле предвыборное обещание, не основанное ни на какой информации, ни на каких реальных знаниях. Просто так. В Нью-Йорке так можно, потому что этот штат контролируют демократы. Обращаться некуда, не к кому, потому что в конечном итоге всё будет решать очередной судья-левак, который тоже не против преследовать своих политических противников.



То есть вам не нравится политик, он уходит с поста, и тогда вы подрываете его благополучие, угрожаете ему тюрьмой, заставляете его тратить миллионы на услуги адвокатов… Были уже такие прецеденты? Вам известны случаи из американской истории, когда с бывшими президентами так поступали?



ДОНАЛЬД ТРАМП — МЛАДШИЙ: Нет. И меня это не удивляет. Я думаю, Дональд Трамп в каком-то смысле… Знаете ли, синдром помешательства на Трампе выявил самое худшее у всех представителей противоположной стороны. Но это действительно беспрецедентно. И повторюсь, это происходит в Америке сейчас.



Думаю, важно, чтобы люди понимали вот что… Если можно годами целенаправленно преследовать бывшего президента, вы только подумайте, что они могут сделать с обычным человеком! В последние годы мы видели коррупцию в высших эшелонах ФБР. Вы видели, как они целенаправленно преследовали всякого, кто вообще находился поблизости от Восточного побережья 6 января. Но людям, которые целый год до этого сжигали и захватывали здания, занимались мародёрством, поджогами и убийствами, всё сошло с рук! В их преследовании никто не заинтересован. Вот что происходит: вся система коррумпирована. И, что ещё хуже, нет никакого способа обжаловать их решения. Никакого способа прекратить этот абсурд.



В Нью-Йорке преступность взлетела до небес, налоги тоже взлетят до небес. Стоимость недвижимости падает. Число убийств стремительно растёт. Однако вместо того чтобы направить деньги налогоплательщиков на решение этих проблем, на предотвращение дальнейшей деградации Нью-Йорка, они продолжат тратить деньги налогоплательщиков на борьбу со своими врагами. И это весьма отвратительно. И я думаю, что налогоплательщикам стоит быть в курсе.



Я видел, что стало с Нью-Йорком. Я уехал не просто так. Это нехороший сценарий. Я знаю людей, которые платят большие налоги в этом городе. Они бегут, как и я, в места вроде Флориды ради… гораздо лучшего уровня жизни, гораздо меньших налогов и гораздо меньшего количества абсурда. Налогоплательщик в Нью-Йорке должен задать вопрос: «Почему вы разбазариваете мои деньги на это, вместо того чтобы расследовать убийства, которых сейчас пруд пруди? Вместо того, чтобы бороться с обесцениванием недвижимости и так далее…»



Люди хотят законности. А когда главный правоохранитель обещает уголовное преследование за преступление, которого не может описать, становится понятно, что эта система основана не на законе, а на политических обидах.



ДОНАЛЬД ТРАМП — МЛАДШИЙ: На сто процентов…



Большое спасибо, Дональд Трамп — младший.



ДОНАЛЬД ТРАМП — МЛАДШИЙ: Отчасти в этом и проблема, Такер. Даже если они ничего не накопают, они заставят вас потратить миллионы долларов, что само по себе победа. Речь идёт о десятках миллионов долларов.



И у вас нет выбора. Я признателен вам за то, что вы уделили нам время и объяснили это. Спасибо!



ДОНАЛЬД ТРАМП — МЛАДШИЙ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 01 июня 2021 года.