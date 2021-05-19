WT: «давно пора» — чиновники и предприниматели Вашингтона рады уходу Нацгвардии из Капитолия

В предстоящие выходные силы Национальной гвардии США, размещённые в Вашингтоне после январского штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, должны будут покинуть американскую столицу, сообщает The Washington Times. Газета отмечает, что местные чиновники и предприниматели вздохнут с облегчением после ухода военных, отпугивавших туристов усиленными мерами безопасности.

Тысячи бойцов Национальной гвардии США, которые после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа 6 января базировались в Вашингтоне на ротационной основе, в ближайшие выходные отправятся домой, сообщает The Washington Times. Тем временем власти рассматривают возможность создания постоянного военного подразделения, которое бы отвечало за безопасность законодателей и исторического здания.

Как отмечает издание, уход военных из Капитолия радостно восприняли местные чиновники и предприниматели, которые сейчас, когда воспоминания о начавшихся после президентских выборов беспорядках улеглись, а угроза ковида уменьшилась, рассчитывают на возвращение в американскую столицу туристов.

«Здорово, что они уезжают. Их пребывание здесь определённо сказалось на нашем бизнесе в этом районе», — заявила газете владелица французского ресторана неподалёку от Капитолия Хюлья Болюкбаши. Предпринимательница уверена: из-за того что одна из главных достопримечательностей города была закрыта и помещена под охрану, люди решили не приезжать в Вашингтон.

«Для моего бизнеса это вылилось в то, что в Вашингтоне стало меньше людей, меньше туристов… Будь они здесь, они бы непременно зашли поесть в мой ресторан Bistro Cacao, потому что он очень близко. Это было одно из негативных последствий, которое я заметила», — поделилась Болюкбаши.

Политик Элеанор Холмс Нортон, представляющая Вашингтон в палате представителей на позиции делегата без права голоса, отметила, что «войскам давно уже пора уйти»: «Нам уже давно сказали, что серьёзная угроза миновала».

В понедельник 17 мая представитель Национальной гвардии капитан армии Челси Джонсон объявила, что порядка 2200 бойцов, задействованных в миссии в Капитолии, уедут в предстоящее воскресенье. «Как только миссия завершится, Национальная гвардия Вашингтона вернётся к нормальной работе, а бойцы из других штатов смогут вернуться в места постоянной дислокации», — приводит The Washington Times слова Джонсон.

The Washington Times подчёркивает, что штурм пролил свет на серьёзные недостатки в системе безопасности Капитолия. Законодатели надеются устранить проблемы с помощью законопроекта, предусматривающего выделение $1,9 млрд на усиление мер безопасности. Согласно инициативе, $520,9 млн пойдут на то, чтобы покрыть расходы на пребывание Нацгвардии в Вашингтоне в течение нескольких месяцев. В какой-то момент в городе оказалось 26 тыс. бойцов.

По планам ещё $200 млн будут направлены на создание сил быстрого реагирования из Нацгвардии, которые будут помогать полиции Капитолия в случае чрезвычайной ситуации. С этой идеей в своём докладе, опубликованном в прошлом месяце, выступила рабочая группа, созданная в конгрессе.

Помимо этого, как предусмотрено в новом законопроекте, $250 млн будут потрачены на замену «неприступных» ограждений на «выдвигающиеся». «Постоянные ограждения могут направить миру неправильный сигнал — что сильнейшая страна не может защитить свой собственный Капитолий. Капитолий окружён открытым парковым пространством, который должен притягивать народ, а не загораживаться от него», — подчеркнула Нортон.