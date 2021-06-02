HuffPost: ради борьбы с дискриминацией — ВОЗ попросила называть региональные штаммы коронавируса греческими буквами

ВОЗ изменила порядок именования существующих и будущих штаммов COVID-19, решив называть их буквами греческого алфавита, а не прилагательными от стран, где эти варианты были обнаружены впервые, пишет The Huffington Post. Как отмечает портал, данная реформа направлена на борьбу с навешиванием ярлыков и дискриминацией, которая уже привела к всплеску насилия на расовой почве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила порядок именования существующих и будущих штаммов COVID-19, приняв решение называть их буквами греческого алфавита, а не прилагательными от стран, в которых эти варианты вируса были обнаружены в первый раз, пишет The Huffington Post.

При этом ВОЗ выразила надежду, что это подобная реформа поспособствует борьбе с дискриминаций после того, как штаммы, появившиеся в таких странах, как Великобритания, Южная Африка, Бразилия и Индия, стали ассоциироваться с этими конкретными регионами. В будущем данные штаммы будут именоваться «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» соответственно. Новые же варианты коронавируса будут получать следующие буквы греческого алфавита.

Между тем, вышеперечисленные штаммы стали наиболее распространёнными вариантами COVID-19 во многих регионах.

«Все вирусы, включая SARS-CoV-2, — вирус, который вызывает COVID-19, — со временем меняются, — заявили в ВОЗ. — Большинство изменений практически никак не сказываются на свойствах вируса. Однако некоторые модификации могут оказать влияние на его свойства, что приведёт к изменениям в плане лёгкости его распространения, тяжести соответствующего заболевания, эффективности вакцин, терапевтических препаратов, диагностических инструментов или прочих средств в арсенале общественного здравоохранения».

При этом штаммы по-прежнему будут называться в соответствии с их устоявшимися научными наименованиями, так как эти термины несут в себе «важную научную информацию».

«Хотя у этих научных названий есть свои преимущества, их порой трудно произнести и вспомнить, притом, что их могут исказить в СМИ, — добавила ВОЗ. — В результате люди часто именуют штаммы в соответствии с местом, где их обнаружили, что способствует навешиванию ярлыков и дискриминации». В этом контексте ВОЗ призвала страны и СМИ впредь употреблять новую номенклатуру названий.

С момента появления коронавируса в Китае в прошлом году в мире наблюдается резкий всплеск количества случаев насилия на расовой почве в отношении американцев азиатского происхождения. Согласно одному исследованию, в некоторых крупных городах количество преступлений на почве ненависти к американцам азиатского происхождения и жителям Тихоокеанских островов выросло на 150%.