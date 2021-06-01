SZ: Германия присоединится к фронту борьбы с «российским вмешательством»

По мере приближения выборов в бундестаг опасения правительства ФРГ по поводу якобы возможного вмешательства России растут, пишет Süddeutsche Zeitung. Для «объединения усилий с западными союзниками» Германия приняла приглашение Великобритании присоединиться к Международному партнёрству по противодействию дезинформации, спонсируемой государством (IPCSD). Как утверждает издание, альянс представляет для Германии интерес прежде всего из-за обмена информацией с США.

Для борьбы с дезинформационными кампаниями со стороны России правительство Германии стремится объединить усилия с западными союзниками и принимает приглашение присоединиться к Международному партнёрству по противодействию дезинформации, спонсируемой государством (IPCSD). Альянс, в настоящий момент насчитывающий 14 участников, был основан в 2018 году по инициативе Великобритании, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Участники партнёрства обмениваются информацией о дезинформационных кампаниях, прежде всего со стороны России, и намерены объединить свои усилия для «разоблачения и противодействия дезинформации», указано в пригласительном письме министерства иностранных дел Великобритании, имеющемся в распоряжении Süddeutsche Zeitung. Участниками альянса являются Канада, Польша, Нидерланды, а также страны Северной Европы и Прибалтики. «Наше общее преимущество перед нашими оппонентами — основные свободы, верховенство закона, партнёры-единомышленники и сильное гражданское общество», — говорится в письме, направленном МИД ФРГ.

По данным Европейской службы внешних связей, Германии в российской дезинформационной кампании уделяется особое внимание. В марте ведомство заявило о «систематической кампании России против Германии». В специализированной базе данных ЕС с конца 2015 года было зарегистрировано 700 случаев дезинформации — больше, чем в любой другой стране ЕС. Недавно ведомство сообщало об увеличении дезинформации со стороны России и Китая в связи с глобальной кампанией по вакцинации от коронавируса. Как говорится в заявлении ведомства, цель состоит в том, чтобы подорвать доверие к вакцинам западного производства, институтам ЕС и западным стратегиям вакцинации.

Как отмечает издание, правительство Германии обеспокоено возможными попытками из-за рубежа повлиять на выборы в бундестаг в сентябре. На прошлой неделе глава Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль и председатель Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шёнбом сообщили об усилении мер по защите избирательного процесса. В последние годы проблемы возросли. «Гибридными угрозами», в которых кибератаки сочетаются с дезинформационными кампаниями, занимается отдельная рабочая группа федерального правительства.

Сотрудничество в рамках IPCSD представляет для Германии интерес прежде всего из-за обмена информацией с США. В марте спецслужбы США обвинили Россию в попытке по указанию президента Владимира Путина повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, как и в 2016 году. В отчёте спецслужб сообщалось, что Россия предприняла попытки поддержать Дональда Трампа и использовать «социально-политические разногласия» в США. Россия отвергает это обвинение, пишет Süddeutsche Zeitung.