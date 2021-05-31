Das Erste: датские спецслужбы помогали АНБ прослушивать Меркель и собственное правительство

Датская служба внешней разведки помогала АНБ осуществлять прослушивание ряда европейских политиков, в число которых входила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Das Erste, ссылаясь на расследование, проведённое несколькими европейскими СМИ. Сообщается, что датская сторона предоставила АНБ свою секретную станцию прослушивания, расположенную недалеко от Копенгагена. Кроме того, подчёркивается, что датское правительство знало о факте прослушивания своих европейских партнёров.

Тот факт, что американская спецслужба АНБ на протяжении многих лет следила за высокопоставленными немецкими политиками, такими как Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер, известен уже давно, пишет Das Erste. Однако теперь на свет появляются новые детали: судя по всему, АНБ получало помощь от соседа и близкого партнёра Германии — Дании.

Как сообщает издание, расследование проводилось рядом европейских СМИ, включая датские и немецкие. Было обнаружено, что датская служба внешней разведки (FE) позволила АНБ использовать секретную станцию прослушивания Сандагергардан, расположенную недалеко от Копенгагена. На этой станции находится важный узел различных кабелей связи.

Датское правительство знало о наблюдении за своими европейскими соседями как минимум с 2015 года, отмечает Das Erste. Также Копенгагену было известно и о прослушке ведущих политиков из Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии: в ФРГ, помимо Меркель и Штайнмайера, в число прослушиваемых политиков также входил тогдашний кандидат в канцлеры от СДПГ Пер Штайнбрюк. В своём недавнем интервью Штайнбрюк отметил, что узнал о факте прослушки только благодаря расследованию. По словам политика, этот инцидент показывает, что партнёры «всё равно в определённой степени ведут свою собственную жизнь». Что касается членов немецкого правительства, то оно не было в курсе о роли Дании в прослушивании немецких политиков, пишет Das Erste.

Для осуществления слежки АНБ и FE использовали технологии XKeyscore, пишет Das Erste. Отмечается, что АНБ задействовало эту программу в рамках сотрудничества с различными дружественными спецслужбами — в том числе и с немецкими. Между тем расследование показало, что прослушивание велось также и в отношении правительства самой Дании. К примеру, за некоторыми сотрудниками датского министерства финансов и министерства иностранных дел.

Таким образом, датские спецслужбы помогали США следить за собственным правительством, отмечает Das Erste. После того, как эта информация всплыла на поверхность, в стране прокатилась волна возмущения. На фоне скандала почти всему руководству FE пришлось уйти в отставку.

По словам датского эксперта Томаса Вегенера, датские спецслужбы были поставлены перед выбором: работать с американскими партнёрами, или с европейскими. В результате выбор был сделан в пользу США.