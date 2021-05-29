Ouest-France: канадский депутат справил нужду в кружку во время видеоконференции

Представитель канадского муниципалитета Понтьяк Уильям Эймос помочился в кофейную кружку во время онлайн-заседания парламента, рассказывает Ouest-France. Позже в Twitter политик извинился за «неприемлемый» и «случайный» инцидент, однако, как напоминает издание, ранее он уже появлялся голым во время видеоконференции.

Канадский депутат Уильям Эймос, представляющий муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, помочился в кофейную кружку во время онлайн-заседания парламента, сообщает Ouest-France. Месяц назад 46-летний политик уже появлялся голым перед своими коллегами: тогда он стоял между флагами Канады и Квебека, прикрывая интимные места смартфоном.

«Вчера вечером, когда я виртуально присутствовал на неофициальном совещании Палаты общин, я помочился, не отдавая себе отчёта, что включена камера», — сознался Эймос в своём Twitter-аккаунте. Он добавил, что «глубоко смущен своими действиями и тем стрессом, который они могли причинить любому, кто был их свидетелем». По словам политика, его поведение было «случайным», но «неприемлемым». «Я всемерно извиняюсь», — добавил представитель Понтьяка.

Уильям Эймос представляет правящую Либеральную партию премьер-министра Джастина Трюдо.

Депутат от консерваторов Карен Веккио отметила, что «это второй раз, когда Эймоса застают во время появления в голом виде перед коллегами по Палате общин». Она подчеркнула, что на заседании Палаты, пусть даже виртуальной, не должно повторяться такое недопустимое поведение. Веккио считает, что такое поведение для Эймоса является для него привычным, и «теперь ясно, что либералы Трюдо не выполнили свои обязательства по предоставлению безопасных рабочих условий после первого инцидента».

Со своей стороны Уильям Эймос заявил, что «временно» откажется от некоторых парламентских обязанностей, однако продолжит представлять муниципалитет Понтьяк. Он также заверил, что собирается «обратиться за надлежащей помощью», однако не уточнил детали, пишет Ouest-France.