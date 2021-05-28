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Newsweek: российский разведывательный корабль подошёл к Гавайям

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские военные следят за российским разведывательным кораблём «Карелия», который подошёл к Гавайским островам, передаёт Newsweek. По данным Тихоокеанского флота США, последние несколько дней судно находится вблизи острова Кауаи, на котором расположен ракетный полигон Barking Sands.
Newsweek: российский разведывательный корабль подошёл к Гавайям
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Разведывательный корабль Военно-морского флота России на протяжении последних нескольких дней находится у Гавайских островов, вблизи важнейшего американского ракетного полигона Barking Sands, сообщает Newsweek со ссылкой на официального представителя Тихоокеанского флота США капитана Джона Гея.
 
Как отметил Гей, в минувшую пятницу российский корабль находился в 21 км к западу от острова Кауаи. Именно на этом острове расположен Тихоокеанский ракетный полигон, где ВМС США и Агентство по противоракетной обороне проводят испытания различных ракет. В связи с пребыванием корабля американским военным пришлось отложить запланированные ракетные испытания.
 
Хотя Гей не сообщил, о каком конкретно корабле идёт речь, считается, что это разведывательное судно «Карелия». Капитан уточнил, что американские военные будут отслеживать корабль всё время, пока он находится рядом с островами.
 
«С помощью патрульных самолётов, надводных кораблей мы можем внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском районе операций», — приводит Newsweek слова Гея.
 
При этом в Тихоокеанском флоте отметили, что корабль не транслирует сигнал автоматической системы опознавания, однако действует в рамках международного права и не представляет опасности для судоходства.
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Newsweek США Северная Америка
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