BFM TV: предложение экспертов о вводе обязательной вакцинации раскололо Францию

Пояснительная записка Парижской медицинской академии, в которой было рекомендовано ввести обязательную вакцинацию во Франции, привела к расколу в стране, сообщает сайт BFM TV. Как поясняет журналист канала, тогда как одни французы поддерживают такую инициативу, напоминая о том, что граждан уже сегодня в обязательном порядке прививают от ряда болезней, другие выступают резко против, подчёркивая, что принуждение лишь укрепит позиции антипрививочников.

Парижская медицинская академия в опубликованной во вторник пояснительной записке предупредила, что темпы распространения вакцины от коронавируса во Франции могут замедлиться, и выступила за ввод обязательной вакцинации для представителей отдельных профессий ради окончательной победы над пандемией, передаёт BFM TV.

Как сообщает сайт французского канала, в документе подчёркивается, что, хотя вакцинация достигла «крейсерской скорости» и установленный правительством целевой показатель в 30 млн привитых первой дозой вакцины к июню скорее всего будет достигнут, даже в таких условиях не получится добиться «достаточного для установления контроля над пандемией коллективного иммунитета — то есть 90 процентов привитых среди взрослого населения или 80 процентов среди всего населения, включая детей». По мнению специалистов академии, главным препятствием на пути к этой цели выступают противники вакцинации, а также до сих пор не решившиеся на прививку люди — доля каждой из этих групп составляет по 15% от всего населения, а в таких условиях власти, по мысли экспертов, должны рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации.

Составители пояснительной записки Парижской медицинской академии убеждены, что обязательная вакцинация должна вводиться постепенно, охватывая одну за другой категории граждан: сначала «ключевых» специалистов (преподаватели и учителя, медики, сотрудники сил правопорядка и так далее), затем лиц, «работающих в тесном контакте с публикой» (персонал предприятий розничной торговли, ресторанов, отелей, культурных и спортивных учреждений), а после — доноров крови и органов, а также учащихся (перед началом учебного года), перечисляет обозреватель BFM TV.

Между тем, чтобы обязательная вакцинация действительно дала эффект, придётся решить ряд проблем, главная из которых связана с общественным мнением — ведь этот вопрос уже «расколол» Францию, констатирует журналист BFM. «Я не люблю, когда меня к чему-то обязывают, по-моему, каждый должен самостоятельно делать выбор, вакцинироваться или нет», — цитирует автор прохожего, с которым он поговорил в Париже. Ещё одной яркой иллюстрацией порой очень сильного недовольства, которое демонстрируют французы по этому вопросу, может послужить митинг против «паспортов вакцинации», который прошёл на парижской площади Трокадеро в минувшую субботу, подчёркивает обозреватель BFM.

Несмотря на такое «упрямство» отношение французов к вакцинации, если судить по свежим опросам, скорее всё-таки улучшается — так, в рамках исследования, проведённого компанией Elabe по заказу BFM TV в конце апреля, желание привиться выразили 62% респондентов, тогда как против вакцинации выступили 28%, а 10% заявили, что ещё не приняли решение, говорится в материале канала. Однако даже такие показатели всё равно далеки от порога коллективного иммунитета, отмечает журналист BFM.

По информации канала, однозначно положительного отношения к идее об обязательной вакцинации не наблюдается и среди французских медиков — так, врач общей практики и президент врачебного профсоюза «Французский союз за свободную медицину» Жером Марти в интервью BFM по поводу пояснительной записки Парижской медицинской академии выразил удивление такими выводами специалистов. «Такие решения «на коленке» не принимаются — нельзя сделать подобный шаг, просто объявив о нём в газетах, не предупреждая представителей профессии, ничего не обсуждая и даже не рассматривая вопрос в Национальной ассамблее. Это тяжёлые решения — и так быстро их принимать нельзя», — заявил Марти, отметив, что бороться с недоверием граждан к вакцинации нужно не через принуждение, а посредством информирования населения. При этом, как подчеркнул врач, записка Парижской медицинской академии по сути свела на нет всю ту работу, которую проводили врачи среди пациентов в последние недели, и поэтому «льёт воду на мельницу» противников вакцинации.

«У нас 15 процентов антипрививочников и целое поколение людей, которые вакцинироваться не будут, поэтому вопросы задавать надо, но для этого нужно сначала собрать научные данные и всё обсудить на национальном уровне, — пояснил Марти. — И решаться всё должно через информирование пациентов, приёмы у врача, консультации. Центры вакцинации не могут делать абсолютно всё, часть граждан захочет прийти на приём к врачу, чтобы он всё объяснил. Для этого будет нужно организовать эффективную кампанию по обеспечению общественного здравоохранения и объяснить людям, что такое вакцина. В плане превентивной медицины у нас в стране детский сад».

Как пишет обозреватель BFM TV, возникают вопросы и по поводу законности обязательной вакцинации — соответствует ли он конституции страны? По словам юриста и специалиста по конституционному праву Жан-Филиппа Дерозье, с которым побеседовал журналист, подобная мера с точки зрения конституции вполне допустима. «Конституционный совет Франции ещё в марте 2015 года вынес решение по вопросу обязательной вакцинации, подтвердив её законность. Согласно этому решению, вакцинацию от коронавируса тоже можно сделать обязательной», — пояснил эксперт.

В свою очередь, специалисты Парижской медицинской академии в своей пояснительной записке напомнили о том, что обязательная вакцинация уже давно практикуется в стране — все французы получают прививки от оспы, дифтерии, столбняка, туберкулёза, полиомиелита и ряда других болезней, а с 2017 года власти сделали для младенцев обязательными ещё 11 вакцин, сообщает BFM TV. «Введение обязательной вакцинации является целесообразным во всех случаях, когда эта вакцинация может позволить уничтожить широко распространённое, тяжёлое и зачастую смертельное заболевание. Учитывая, что уровень эффективности препаратов против тяжёлых форм коронавирусной инфекции составляет от 90 до 95 процентов, вакцины, применяющиеся в настоящий момент во Франции против вируса SARS-Cov-2, соответствуют тем условиям, которые должны выполняться для ввода обязательной вакцинации», — цитирует канал документ.

По данным BFM TV, Министерство здравоохранения Франции сообщает, что на сегодняшний день в стране как минимум первую дозу вакцины успели получить с момента начала вакцинации 23 713 679 человек, из которых почти 10 млн (9 914 533) получили обе дозы. К середине июня французские власти рассчитывают довести число получивших как минимум одну дозу до 30 млн человек, напоминает обозреватель канала.