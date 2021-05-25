Guardian: в Китае открыли расследование гибели 21 бегуна на ультрамарафоне

В результате гибели спортсменов в ходе ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу местные власти начали расследование, пишет The Guardian. Внезапное изменение погодных условий в горах китайской провинции Ганьсу привело к гибели 21 участника забега. В числе погибших оказались опытные бегуны: рекордсмена Китая Лян Цзин и чемпион Паралимпийских игр АСЕАН Хуан Гуанцзюнь.

Китайские власти начали расследование гибели 21 человека во время ультрамарафона на фоне непонимания родственников и близких участников забега, как такое могло произойти, сообщает The Guardian.

Помимо 21 погибших ещё восемь человек получили травмы, после того как в субботу сильнейший ветер, град и ледяной дождь обрушились на участников забега на 100 км в Каменном лесу Жёлтой реки в провинции Ганьсу. На поиски 172 бегунов было направлено более 700 спасателей.

Организаторов ультрамарафона упрекают в том, что они не прислушались к прогнозам погоды, согласно которым в провинции ожидались «внезапные ливни, град, грозы и штормовой ветер». В итоге ночью температура опустилась ниже нуля, и на район проведения забега обрушились ледяной дождь и град.

Среди погибших оказались неоднократный победитель ультрамарафонов и рекордсмен Китая 31-летний Лян Цзин, а также чемпион Паралимпийских игр АСЕАН Хуан Гуанцзюнь.

«Я всё ещё ошеломлен этой новостью. Как такое могло произойти? Я не могу в это поверить», — заявил отец Ляна Цзина.

Из шести спортсменов, лидировавших в гонке, выжил только один — Сяотао Чжан. За время ультрамарафона бегун неоднократно падал и после очередного падения уже не смог подняться на ноги. Чжан достал изоляционное одеяло и завернулся в него, прежде чем потерять сознание. Через несколько часов его обнаружил пастух, который перетащил его в укрытие, где уже прятались несколько спортсменов.

«Как участник, я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования моим товарищам, ушедшим из жизни. Пусть они покоятся с миром. Моя глубочайшая признательность пастуху. Я бы умер, если бы он не спас меня. Я никогда не забуду то, что он сделал», — отметил Сяотао Чжан.

Как отмечает The Guardian, после трагедии местные власти объявили о начале расследования, а спортивное руководство Китая распорядилось обеспечить безопасность национальных спортивных мероприятий. В частности, предполагается создание подробного плана действий на случай чрезвычайных происшествий.