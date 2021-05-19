СТРАНА: в украинском учебнике нашли ссылку на порносайт

В украинском учебнике обнаружили ссылку на порносайт, причём ссылка на ресурс для взрослых содержится как в печатном пособии, так и в его электронной версии. Как пишет «СТРАНА», изначально ссылка вела на сайт города Новомиргород, однако владельцы, вероятно, либо забыли оплатить домен, либо не смогли это сделать, после чего адрес получили новые владельцы, которые разместили там порнографические материалы.

В учебнике по украинскому языку за 10 класс авторства языковеда Александра Авраменко обнаружили ссылку на порносайт. Как пишет «СТРАНА», в разделе учебника «Спор как вид коммуникации» размещён текст, посвящённый теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка, переходя по которой посредством браузера дети могли попасть на сайт с порно.

При этом ссылка содержится как в печатном пособии, так и в его электронной версии.

По словам помощницы автора учебника Оксаны Авраменко, автор книги расстроен произошедшим. Языковед знает об этой проблеме и уже обратился для её решения в киберполицию.

«Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию», — рассказала Оксана Авраменко.

Как отмечает издание, согласно данным сервиса WhoIs, домен, указанный в учебном пособии по украинскому языку за 2018 год, по которому размещён порносайт, был зарегистрирован 19 ноября 2019 года.

Предположительно, администрация города Миргород до этой даты и правда владела данным веб-адресом, однако либо забыла, либо не смогла заплатить за домен, чтобы продлить право пользования им. Потому адрес получили новые владельцы, которые разместили там порнографические материалы.