СТРАНА: в украинском учебнике нашли ссылку на порносайт
В учебнике по украинскому языку за 10 класс авторства языковеда Александра Авраменко обнаружили ссылку на порносайт. Как пишет «СТРАНА», в разделе учебника «Спор как вид коммуникации» размещён текст, посвящённый теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка, переходя по которой посредством браузера дети могли попасть на сайт с порно.
При этом ссылка содержится как в печатном пособии, так и в его электронной версии.
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