«Прорывные заражения» — CBS News объяснил положительные тесты на коронавирус у вакцинированных «Янкис»

Уже у восьми человек в американском бейсбольном клубе «Нью-Йорк Янкис» тесты на коронавирус показали положительный результат, хотя все игроки и персонал полностью вакцинированы, передаёт CBS News. По словам экспертов, это называется «прорывным заражением», может быть связано с особенностью действия вакцины и ещё не говорить о том, что человек действительно заболел.

Теперь поговорим о вспышке COVID-19 в (бейсбольном клубе. — ИноТВ) «Нью-Йорк Янкис». Как стало известно, у инфилдера* Глейбера Торреса подтвердился коронавирус. Таким образом всего в команде сейчас стало восемь заражённых человек. И это несмотря на то, что все в «Янкис» вакцинированы.

Это называется «прорывным заражением». И многие хотят знать, почему и каким образом такое могло произойти. Разобраться в этом поможет эксперт CBS News доктор Макс Гомес.

МАКС ГОМЕС, медицинский эксперт CBS News: Первое, что стоит знать: ни одна вакцина не эффективна на все 100 процентов. И хотя было доказано, что все три вакцины от коронавируса крайне эффективно предотвращают серьёзные случаи заболевания, необходимость госпитализации и в особенности смертельные исходы, «прорывные заражения» могут произойти и уже происходили.

Есть множество факторов, которые могут поспособствовать тому, что вакцина не даёт полной защиты от болезни. Иммунная система вакцинированного человека может недостаточно отреагировать на препарат. Или же этот человек может столкнуться с вариантом вируса, заражение которым вакцина не может полностью предотвратить. Или же его тест может продемонстрировать положительный результат на COVID-19, прежде чем вакцина успеет помочь иммунитету окончательно сформироваться.

При этом руководитель клинических программ медицинской сети Йель-Нью-Хейвен утверждает, что также необходимо понимать, как именно работают вакцины.

ТОМАС БАЛСЕЗАК, руководитель клинических программ медицинской сети Йель-Нью-Хейвен: Они либо не дают вирусу проникнуть в тело, либо останавливают его, когда он уже начинает размножаться. Так что для всех вакцин от COVID-19 существует вероятность того, что вирус проникнет в ваши клетки, начнёт размножаться, а затем будет остановлен уже после того, как начал себя копировать. Отсюда получается потенциальный период, когда у вас может обнаружиться положительный результат на коронавирус и, вероятно, никаких симптомов не будет.

Другими словами, делайте тесты по три раза в день, как это делают «Янкис», и вы, скорее всего, получите положительный результат у небольного человека. А в «Янкис» среди тех, у кого был выявлен положительный результат, симптомов нет ни у кого, кроме одного человека. И благодаря вакцине эти люди могут никогда и не заболеть. Не говоря уже о том, что прививки значительно снижают риск того, что человек с вирусом может заразить кого-то ещё.

МАКС ГОМЕС: Было зафиксировано несколько тысяч так называемых прорывных заражений. Но сложно сказать, сколько из этих людей действительно заболели. И это на фоне порядка 120 миллионов полностью вакцинированных американцев. Получается менее одной тысячной одного процента. С вами был Макс Гомес, CBS2 News.



Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года.

* Инфилдер — игрок защиты в бейсболе, занимающий позицию во внутреннем игровом поле (прим. ИноТВ).