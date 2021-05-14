Ведущий Fox News: «Откуда такая зацикленность на России?»

Сенатор-республиканец Рон Джонсон отказался вакцинироваться, поскольку после недавно перенесённого COVID-19 у него уже есть антитела, и американские либеральные СМИ тотчас объявили его агентом России, сообщает Fox News. Телеведущий Такер Карлсон задаётся вопросом: почему в США всех, кто отказывается подчиняться демократам, обвиняют в работе на Кремль?

«Агент России». Если вы предпочитаете не вакцинироваться, даже если вы при этом следуете совету своего терапевта, практикующего врача, значит, вы работаете на Владимира Путина. Вы предатель, вы исполняете волю иностранной державы, вы совершили государственную измену.



Стоит уточнить, что эти слова исходили не от (ведущего MSNBC. — ИноТВ) Джо Скарборо или от этой разгневанной дамочки, помешанной на расе и появляющейся на MSNBC во второй половине дня. Нет, это сказал сам Брайан Уильямс, последний оставшийся в Америке телеведущий, голос разума. Человек, успокаивающий вас правдой. К сожалению, он тоже сошёл с ума. Как и многие другие.



Вот какой-то парень на CNN призывает арестовывать непривитых, если они пытаются пройти в общественное здание.



ДЖОН БЕРМАН, ведущий CNN: Беспокоит ли меня ещё, что человек, решивший не вакцинироваться, делает неправильный выбор? И второй вопрос: может быть, нужны законы, позволяющие не пускать их в здания?



ХАВЬЕР БЕСЕРРА, министр здравоохранения и социальных служб США: Вы попали в точку, Джон. Как мы придём к тому, чтобы все были как можно лучше защищены?



«Может быть, нужен закон, позволяющий не пускать их в здание?» — говорит телевизионный болван. Такие люди скажут всё что угодно. Поражает ответ байденовского министра: «Хорошая мысль! Хорошая мысль, болван!»



Хотелось бы думать, что когда-нибудь мы будем вспоминать всё это — на этот случай мы сохраним видеозапись — и будем смеяться. Но мы начинаем сомневаться, что такой день вообще настанет. Может быть, страх никогда не уйдёт. Может быть, он слишком выгоден. Может быть, всякого, кто задаёт вопросы, будут называть агентом России? Или Китая. Или Сирии. Или ещё кого. Кто знает, к чему идёт дело.



Гленн Гринвальд много думал об этом. Он журналист, и вы можете найти его статьи на Substack. Он, кстати, один из ведущих мировых экспертов по ранее неизвестной связи между Кремлём и прививочным скептицизмом. Поэтому мы рады, что сегодня он с нами. Гленн, большое спасибо, что пришли. Путин против вакцин от COVID? Никогда о таком не слышал!



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Такер, это наглядно демонстрирует нам два явления в либеральной культуре, важной частью которой, конечно же, являются MSNBC и CNN. Во-первых, она стала совершенно тираническим движением. Эти люди не верят в свободу слова. Всех, кто с ними не согласен, они хотят подвергнуть цензуре в интернете или убрать с кабельного телевидения. Они не верят в установленный порядок судопроизводства, они постоянно объявляют людей виновными в преступлениях без всяких доказательств, только на основании обвинений.



А в данном случае они, по сути, пытаются принудить людей отказаться от своей телесной автономии, некогда главной ценности американского либерализма, утверждая, что люди не имеют право сами для себя взвесить риски и цену вакцинации. Прежде чем вакцинироваться, я долго читал на эту тему всё что мог и слушал экспертов, включая моего врача. Я принял собственное решение, и у всех остальных тоже должно быть такое право.



Но другой элемент здесь — это применяемый ими метод принуждения: если вы им не подчиняетесь и не соглашаетесь с ними, они просто назовут вас агентом России. Думаю, нам надо остановиться и осознать, какой это бред. И это делают журналисты! Нельзя просто… Это весьма серьёзное обвинение, они знают, что никаких доказательств этого нет. Он не хочет прививаться, потому что у него антитела, и это значит, что он агент Путина? Однако бросаться такими обвинениями с целью принуждения или манипуляции людьми считается совершенно приемлемым в либеральной культуре, даже для журналиста!



Это гораздо более широкая тема для разговора, и я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем беседовать об этом целый час… Но я не могу удержаться от того, чтобы спросить вас: откуда такая зацикленность на России? Мы говорим об этом уже пять лет! Я никогда не бывал в России и не так уж много о ней знаю. Но их ненависть к России кажется настолько непропорциональной реальному влиянию России в мире… Мне становится интересно, почему так. У вас есть какие-то мысли на этот счёт?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Есть много литературы, посвящённой использованию паранойи и племенных страхов для манипуляции людьми. Знаете, когда на Обаму давили люди вроде Марко Рубио, Маккейна и ястребов из Демократической партии… он говорил: «Россия не та держава, которой надо бояться, у них экономика меньше, чем у Италии. Это в лучшем случае региональная держава!»



Однако, если верить Демократической партии, Владимир Путин — это Дарт Вейдер, Россия — это угроза существованию (США. — ИноТВ), внедрившаяся в наши институты и испортившая их. Они постоянно намеренно раздувают этот страх в своей либеральной среде. Потому что так люди остаются запуганными, то есть более покорными и податливыми, их легче контролировать. В том-то всё и дело.



Но они действительно в это верят! Они не притворяются. Все они довели себя до навязчивых идей по поводу страны, которая ни на каком уровне не угрожает Соединённым Штатам.



Знаю! Это всё равно что запугивать нас Бурунди или чем-то в этом роде. Это так странно! Надо бы мне как-нибудь съездить в Россию! Они пробудили во мне желание побывать там. Гленн Гринвальд, как всегда, большое вам спасибо! Надеюсь скоро увидеть вас снова.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Рад был вас видеть, Такер. Спасибо.



Дата выхода в эфир 12 мая 2021 года.