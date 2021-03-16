Профессор Принстона: в лучших американских университетах вместо образования занимаются промывкой мозгов

В ряде самых престижных вузов США прочно сформировалась атмосфера страха и нетерпимости, которая мешает и студентам, и даже преподавателям свободно выражать свои мысли и тем самым наносит колоссальный урон образовательной системе страны, заявил в интервью Fox профессор Принстонского университета Роберт Джордж. Как полагает Джордж, образовательный процесс в таких заведениях с некоторых пор стал напоминать «промывание мозгов», а студенты зачастую идут на самоцензуру, чтобы избежать шельмования за «неправильные» взгляды.

Бывший редактор раздела мнений The New York Times Бари Вайс изучает влияние политики, основанной на групповой принадлежности, и критической расовой теории на студентов ряда престижнейших учебных заведений страны. Она пишет, цитирую: «Самое главное последствие идеологии «социальной справедливости» не в том, что в учебной программе стало меньше английского языка. А в том, что идеология… изменила представления детей о себе».



С нами на связи профессор Принстонского университета Роберт Джордж — один из основателей «Союза за академическую свободу». Профессор, большое спасибо, что к нам сегодня заглянули, очень вам признательны. Мы поговорим о вашем «Союзе», потому что это очень важно. Но позвольте сначала зачитать ещё один отрывок статьи Бари Вайс и попросить вас его прокомментировать. Вот что ещё она пишет: «Дети узнают, как работают новые правила «социальной справедливости». Идея солгать, чтобы угодить учителю, кажется явлением из Советского Союза. Но старшеклассники, с которыми я беседовала, говорили, что делают что-то в этом роде, в том числе повторяют взгляды, которых не разделяют, в своих заданиях, чтобы их оценки не пострадали». Профессор, мы действительно наблюдаем такое?



РОБЕРТ ДЖОРДЖ, профессор Принстонского университета: Наблюдаем, и это должно нас очень глубоко беспокоить. Образование и промывание мозгов — это совершенно разные вещи. На самом деле, промывание мозгов — это полная противоположность образованию. Это и отмечает Бари Вайс. В ряде лучших учебных заведений страны, как государственных, так и частных, и даже в некоторых из самых элитных частных вузов — особенно там! — ученикам запрещено высказывать свои истинные убеждения. Либо это официальный запрет, либо неформальное давление со стороны других учащихся и учителей. А иногда их даже вынуждают говорить то, во что они не верят! Это никакое не образование. Чтобы имело место образование, нужна атмосфера свободы, а не страха и нетерпимости.



Знаете, профессор, я работала в одной из таких элитных частных школ. И иногда то, что я наблюдала вблизи, просто поражало.



РОБЕРТ ДЖОРДЖ: Да.



Во многом это отражает то, о чём пишет Бари Вайс. Вы сами 36 лет преподаёте в Принстоне. Что вы видите в университетских аудиториях? То же самое явление перетекает из старшей школы в университет?



РОБЕРТ ДЖОРДЖ: Да. На самом деле, у многих новых студентов сейчас — я вижу это последние пять лет — голова набита идеологией. Они не рассматривают и даже не заинтересованы в том, чтобы рассматривать лучшие доводы обеих сторон в спорных вопросах. А ведь суть образования именно в том, чтобы рассматривать аргументы конкурирующих сторон.

Кроме того, в обязанности университетского профессора сегодня — так было всегда, но сейчас это особенно актуально — входит в том числе и работа по расширению кругозора студентов. Проблема здесь в том, что многие студенты идут на самоцензуру. Даже когда они в мыслях и чувствах начинают сомневаться в сложившихся в учебном заведении традициях и догматах, — в этом новом фундаментализме, который, похоже, закрепился у нас уже даже в детских садах, — даже когда они начинают задавать вопросы, они боятся высказывать свои настоящие мысли и чувства вслух. А такая самоцензура тоже ведь наносит образовательной системе громадный урон.

Но профессор, такая самоцензура, быть может, и является последним уровнем цензуры, но ведь бывают и студенты, которые хотят подвергнуть цензуре других людей — в том числе и профессоров. Мы видели кадры, снятые в Колледже Вечнозелёного штата и даже в Йельском университете, на которых профессоров окружают и запугивают их собственные студенты. Ну и разумеется, немало административных работников и профессоров из-за, так сказать, инцидентов с разгневанной толпой потеряли работу. Но, насколько мне известно, вы работаете над инициативой под названием «Союз за академическую свободу», которая должна будет решить — или хотя бы попытаться решить — часть таких проблем.

РОБЕРТ ДЖОРДЖ: «Союз за академическую свободу», который мы вот только запустили на этой неделе — и я очень по этому поводу рад и взволнован, — берёт своё начало с объединения 200 университетских профессоров со всей страны с самыми разными убеждениями — от левых до центристских и правых. А объединяет нас всех убеждённость в том, что пора предпринять активные шаги по борьбе с этим климатом страха и нетерпимости, который мешает университетам выполнять свои задачи в качестве образовательных учреждений.

По сути мы даём обещание бороться плечом к плечу, стоять друг за друга и считать посягательство на одного из нас посягательством против нас всех — не только ради безопасности нас самих как профессоров, которым необходимо иметь возможность свободно выражать свои мысли и преподавать так, как мы считаем нужным, но и ради образования в целом.

Вы только вдумайтесь: преподавателям теперь приходится бороться за возможность преподавать — а ведь именно это, Роберт Джордж, вы сейчас и делаете. Признаюсь: с нами был мой преподаватель в Принстонском университете, причём один из лучших — хоть я сам не был одним из его лучших студентов. Но он действительно был среди лучших. Поздравляем вас с созданием «Союза за академическую свободу», Роберт, держите нас в курсе.

Дата выхода в эфир 14 марта 2021 года.