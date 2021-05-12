Europe 1: Путин вдохновил автора японского комикса

Во Франции начал издаваться японский комикс «Король-наездник», где главный герой очень похож на российского президента, пишет Europe 1. При этом издатели говорят как о внешнем сходстве, так и о внутреннем: он тоже управляет страной, увлекается боевыми искусствами и ходит с голым торсом.

Владимир Путин верхом на драконе борется с троллями — так выглядит комикс японского художника Бабы Ясуси, который стал издаваться во Франции. Он называется «Король-наездник», и главный герой там очень похож на российского президента, отмечает автор статьи на сайте Europe 1.



Героя зовут Александр Плутинов, и он пожизненный президент Республики Плудия. Это человек властный, обладающий навыками боевых искусств, с авторитарными наклонностями, чуть ли не полубог. По словам автора статьи, получается карикатура на российского президента.



Но при этом ему скучно. После военных побед, достигнутых на коне или на танке, ему приходится заниматься государственными делами. Пока однажды он не просыпается в волшебном мире, где идёт битва между волшебниками и драконом. Этот мир населяют эльфы, тролли и кентавры. При этом кентавры ему нравятся, но они находятся в подчинённом положении, так что герой решает их освободить. Как отмечают издатели, получается что-то вроде коммунистической утопии.



Как пишет автор статьи, он относится к очень популярному жанру манги, когда плохой герой из нашего мира попадает в мир фантастический, и благодаря современным знаниям там он обладает суперсилой. Но в этом комиксе герой получается смешным своей серьёзностью, а также тем, что постоянно ходит с голым торсом, пишет Europe 1.