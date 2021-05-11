«О таком услышишь нечасто»: CNN сравнил трагедию в Казани с массовыми расстрелами в американских школах

Стрельба в американских школах стала относительно обычным явлением, но в России о подобных трагедиях услышишь нечасто, передаёт CNN. По словам журналиста телеканала, у россиян на руках не так много огнестрельного оружия, как у американцев, передаёт CNN. Так что массовый расстрел в школе в Казани наверняка шокирует россиян.

Фред, к сожалению, стрельба в школах — это достаточно обычное явление в США. Но из Москвы о стрельбе в школах сообщают нечасто. Что вы можете по этому поводу сказать?



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, вы абсолютно правы. Подобные события происходят в России далеко не так часто, как они, к сожалению, происходят в США. Пару лет назад в России произошёл массовый расстрел в городе Керчь, его устроил подросток. Однако если вынести это за скобки, то о таких событиях здесь услышишь нечасто. Кроме того, многие живущие здесь считают, что в значительной мере причина кроется в том, что у россиян на руках меньше оружия, чем у американцев. Такие происшествия определённо редки. И по этой причине такие события, Роузмэри, становятся для общества шоком.



На данный момент мы говорим о массовом расстреле в школе в Казани, городе, который определённо уже очень давно не сталкивался с подобными инцидентами в таких масштабах. Без всяких сомнений, местное население будет потрясено этой трагедией. Местные власти уже сообщили, что глава республики Татарстан либо уже находится в пути на место происшествия, либо уже туда прибыл. Такие события определённо тревожат людей. В частности, российские власти заявили, что они усилили меры безопасности во всех других школах в районе Казани, Роузмэри.



Да, очень тревожные вести.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.