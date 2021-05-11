«О таком услышишь нечасто»: CNN сравнил трагедию в Казани с массовыми расстрелами в американских школах

14:02
В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе
Комплексная проверка всех владельцев оружия пройдёт в Татарстане после стрельбы в школе. Соответствующее поручение дано по итогам антитеррористической комиссии, сообщила мэрия Казани.
14:00
Губерниев пожелал скорейшего выздоровления избитому директору «Спартака» Фетисову
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре высказался о ситуации с избиением главы департамента по связам с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова.
13:57
Турчак отметил необходимость ужесточить законы по обороту оружия
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал стрельбу в школе в Казани.
13:51
Китай установит «разделительную линию» на Эвересте против COVID-19
Власти Китая установят «разделительную линию» на Эвересте, высочайшей горе мира, в связи со случаями инфицирования коронавирусом альпинистов с непальской стороны.
13:47
Максименко, Смолов и ещё пятеро футболистов попали в резервный список сборной России
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком резервистов, которые могут быть вызваны в расположение национальной команды для подготовки к финальной стадии чемпионата Европы — 2020.
13:45
Су-30 перехватил над Чёрным морем два истребителя и самолёт-заправщик ВВС Франции
Российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолёт-заправщик ВВС Франции, они приближались к российской границе.
13:40
Общественники призвали активнее работать с учащимися после стрельбы в Казани
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал в беседе с RT ситуацию со стрельбой в казанской школе.
13:40
Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020
Сборная России по футболу объявила расширенный состав для подготовки к чемпионату Европы, который состоится этим летом.
13:35
В сборной России назвали имена первых трёх футболистов, которые поедут на сбор перед Евро-2020
Сборная России по футболу анонсировала расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы, который состоится грядущим летом.
13:30
Власти готовят выплаты семьям погибших и пострадавшим в Казани
Правительство Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим во время стрельбы в казанской школе №175.
13:30
В РФС заявили, что финал Кубка России начнётся с минуты молчания
Финал Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» начнётся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани.
13:24
Госдума ратифицировала договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
13:22
Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Казани
Матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Казани.
13:20
Президент Болгарии распустил парламент
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания и проведении парламентских выборов 11 июля.
13:14
Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани
Матчи плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ 11 и 12 мая будет предварять минута молчания в связи с трагедией в одной из школ Казани.
13:10
Голиковой поручено держать ситуацию в Казани под личным контролем
Российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой докладывать о развитии ситуации в Казани, где в одной из школ произошла стрельба.
13:01
Источник: ПФЛ прекратит своё существование
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) прекратит своё существование, а клубы войдут в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
13:01
Мишустин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе, назвав произошедшее бесчеловечной и жестокой трагедией.
12:48
Путин поручил Золотову проработать новое положение об оружии у граждан
Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову с учётом произошедшей в Казани стрельбы проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
12:48
Бояринцев: для меня удивительно, что «Спартак» устроил церемонию для Тедеско
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о церемонии прощания столичного клуба с главным тренером команды Доменико Тедеско.
12:40
Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия
Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики после стрельбы в одной из школ города.
12:35
Голубев: отец всегда болел за «Спартак», это передалось и мне
Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артём Голубев признался, какие команды поддерживал в детстве.
12:30
В Москве простились с экс-секретарём ЦК КПСС Лигачёвым
Церемония прощания с бывшим секретарём ЦК КПСС Егором Лигачёвым прошла в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, передаёт ТАСС.
12:30
Футболист «Уфы» Голубев сказал, что у «Краснодара» есть опция выкупа его контракта
Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артём Голубев признался, что его бывшая команда «Краснодар» может выкупить его контракт.
12:26
Шестеро детей из школы в Казани находятся в крайне тяжёлом состоянии
Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что шестеро детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, находятся в крайне тяжёлом состоянии в Детской республиканской клинической больнице Татарстана.
12:25
В Самарской области прогнозируют жару до +28 °C
По информации Приволжского УГМС, днём во вторник, 11 мая, в Самарской области ожидается до +28 °C.
12:20
Синоптики рассказали об ультраполярном вторжении в Приморье
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал об ультраполярном вторжении, которое принесёт в регион похолодание во второй декаде мая.
12:16
Главный тренер юниорской сборной России высказался о лидерах команды на ЮЧМ-2021
Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещёв высказался об игроках команды Матвее Мичкове и Иване Мирошниченко после чемпионата мира 2021 года.
12:15
СК возбудил дело после стрельбы в Казани
Уголовное дело о массовом убийстве в казанской школе будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
12:12
Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Казани детей
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
12:11
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщила пресс-служба ведомства.
12:02
Берлускони снова госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован для обследования в миланскую больницу «Сан-Раффаэле».
12:02
Оргкомитет ЧМ по хоккею в Латвии готовит резервную площадку для турнира
Оргкомитет чемпионата мира по хоккею готовит резервную тренировочную площадку для турнира в ледовом холле «Вольво» из-за неготовности арены «Даугава».
11:54
В Госдуме прокомментировали стрельбу в казанской школе
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию со стрельбой в казанской школе.
11:48
В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе
В Татарстане после стрельбы в школе в Казани 12 мая объявлено днём траура.
11:47
«Рубин» выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
ФК «Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией в одной из школ города Казани.
11:45
В Петербурге ожидается потепление до +24 °С
Благодаря тёплому атмосферному фронту в Санкт-Петербурге установится ясная погода без осадков, сообщили синоптики. Днём 11 мая обещают до +24 °С.
11:44
Эксперт оценил намерение ЦБ упростить возврат денег жертвам кибермошенников
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Центробанк работает над законопроектом, благодаря которому доля возврата похищенных мошенниками средств может быть увеличена в несколько раз.
11:42
Аппарат детского омбудсмена России окажет помощь пострадавшим в Казани
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.
11:39
Власти Татарстана сообщили о восьми погибших при стрельбе в Казани
В Казани в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали ещё 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана.
11:36
Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в Казани
Глава Татарстана Рустам Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в школе в Казани. Причины нападения выясняются.
11:35
Верховный суд Польши эвакуируют из-за угрозы взрыва
Верховный суд Польши эвакуируют из-за угрозы взрыва.
11:33
Глушенков: хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе
Форвард «Химок» Максим Глушенков, арендованный у московского «Спартака», рассказал, каким видит своё будущее.
11:21
Экономист назвал правильным шагом разработку механизма «добровольного запрета» на кредиты
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты.
11:21
В Казани ввели режим КТО в районе школы после стрельбы
В районе школы в Казани, в которой произошла стрельба, введён режим контртеррористической операции.
11:20
Голубев назвал три самых запоминающихся поединка в ММА
Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артём Голубев сказал, какие поединки по правилам смешанных единоборств ему особенно запомнились.
11:20
В школах Казани 11 мая отменили занятия второй смены
Во всех школах Казани 11 мая отменили занятия второй смены после стрельбы, произошедшей в одном из учебных заведений города.
11:16
Полузащитник «Уфы» Голубев рассказал, какой фильм заинтересовал его в последнее время
Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артём Голубев сказал, какой фильм произвёл на него самое яркое впечатление в последнее время.
11:14
Кабулов: Россия готова к контактам с США по Афганистану
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, директор второго департамента Азии МИД, заявил, что Россия следит за развитием ситуации вокруг Афганистана и может контактировать по этой проблематике и с США.
11:14
Ученик гимназии в Казани рассказал подробности инцидента
Ученик казанской гимназии, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего.