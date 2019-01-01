USA TODAY: 11-месячного ребёнка спасли из-под завалов в Магнитогорске

Под обломками жилого дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва бытового газа, был обнаружен и доставлен в безопасное место 11-месячный ребёнок, сообщает USA TODAY. Мальчик провёл на морозе более 35 часов, но его удалось спасти, потому что всё это время он был в своей кроватке, завёрнутый в одеяло.

Через 35 часов после трагического обрушения части здания в российском городе Магнитогорск под завалами был найден и перевезён в безопасное место 11-месячный ребёнок, сообщает USA TODAY.

На кадрах с места событий можно увидеть, как рабочие осторожно вытаскивают мальчика из-под обломков, заворачивают его в одеяла и спешат вместе с ребёнком от 10-этажного жилого дома в промышленном городе более чем в 1,5 тыс. км к юго-востоку от Москвы.

Как сообщается в статье, сначала ребёнка описывали как девочку — возможно, потому что на нём были розовые носочки. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал на своём канале в Telegram, что в «минуту молчания», когда спасатели останавливаются, чтобы услышать тех, кто мог выжить под завалами, из-под обломков раздался плач. Ребёнка удалось спасти, потому что он находился в своей кроватке и был тепло завернут в одеяло. Спасательные работы ведутся при минусовых температурах, напоминает издание.

По словам докторов, у ребёнка обнаружена травма головы и серьёзное обморожение конечностей. Мать ребёнка жива и находится в больнице.

По данным российских информационных источников, из-под обломков дома, обрушившегося из-за взрыва бытового газа, было извлечено восемь тел. Пять человек получили ранения. Десятки людей благополучно покинули здание, однако о десятках других по-прежнему ничего не известно.

Надежды найти выживших угасали, и рабочим пришлось заняться стабилизацией рабочей зоны, продолжает USA TODAY. Для борьбы с отрицательными температурами, опустившимися до -18 °С, область продувалась из пушек с горячим воздухом, сообщается в статье.