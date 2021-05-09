Welt: у американских полицейских заканчиваются патроны — их скупают мирные граждане

Тренировки с оружием для полицейских сокращаются по всем Соединённым Штатам, сообщает немецкий телеканал Welt. Причиной тому элементарная нехватка снаряжения: цены на патроны выросли уже в три раза, но американцы продолжают запасаться оружием и скупают его рекордными темпами, в то время как склады полиции пустеют.
Регулярные тренировки с оружием — важная составляющая профессии для полицейских. Однако упражнения повсюду сокращаются: попросту не хватает патронов.
Так выглядит склад полиции в Колумбусе, штат Индиана: можно сказать, остатки после праздника с состязаниями в стрельбе. Ответственный лейтенант всё больше тревожится по поводу этой ситуации.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:Вообще-то, это помещение должно быть заполнено, а этого нет. Год начался уже несколько месяцев назад, а мы всё ещё ожидаем нашей поставки. Это вызывает затруднения, в первую очередь, у нашего специального отряда, который должен проводить тренировки каждый месяц.
Нехватка оружия и патронов в США огромна. После вступления Джо Байдена в должность число покупок в этой сфере снова возросло. 16 млн пистолетов и ружей — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Однако в первую очередь производители не поспевают изготавливать боеприпасы.
«Сегодня мы пытаемся воспрепятствовать распространению паники, — сказал нам Карл Фрик. — Потому что нечто в этом роде должно быть хорошо продуманным решением».
Однако из-за того, что многие американцы опасаются, что президент США Джо Байден усложнит приобретение оружия, сейчас его скупают впрок. Цены на патроны возросли почти в три раза, и полиции приходится рассчитывать на долгий путь для их приобретения.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:Есть департаменты, сотрудники которых уезжают за 600 км, чтобы раздобыть боеприпасы.
На то, что темпы закупок оружия и патронов замедлятся, ФБР пока не рассчитывает. 2021 год может стать новым рекордсменом.
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