Welt: у американских полицейских заканчиваются патроны — их скупают мирные граждане

Тренировки с оружием для полицейских сокращаются по всем Соединённым Штатам, сообщает немецкий телеканал Welt. Причиной тому элементарная нехватка снаряжения: цены на патроны выросли уже в три раза, но американцы продолжают запасаться оружием и скупают его рекордными темпами, в то время как склады полиции пустеют.

Регулярные тренировки с оружием — важная составляющая профессии для полицейских. Однако упражнения повсюду сокращаются: попросту не хватает патронов.

Так выглядит склад полиции в Колумбусе, штат Индиана: можно сказать, остатки после праздника с состязаниями в стрельбе. Ответственный лейтенант всё больше тревожится по поводу этой ситуации.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вообще-то, это помещение должно быть заполнено, а этого нет. Год начался уже несколько месяцев назад, а мы всё ещё ожидаем нашей поставки. Это вызывает затруднения, в первую очередь, у нашего специального отряда, который должен проводить тренировки каждый месяц.

Нехватка оружия и патронов в США огромна. После вступления Джо Байдена в должность число покупок в этой сфере снова возросло. 16 млн пистолетов и ружей — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Однако в первую очередь производители не поспевают изготавливать боеприпасы.

«Сегодня мы пытаемся воспрепятствовать распространению паники, — сказал нам Карл Фрик. — Потому что нечто в этом роде должно быть хорошо продуманным решением».

Однако из-за того, что многие американцы опасаются, что президент США Джо Байден усложнит приобретение оружия, сейчас его скупают впрок. Цены на патроны возросли почти в три раза, и полиции приходится рассчитывать на долгий путь для их приобретения.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Есть департаменты, сотрудники которых уезжают за 600 км, чтобы раздобыть боеприпасы.

На то, что темпы закупок оружия и патронов замедлятся, ФБР пока не рассчитывает. 2021 год может стать новым рекордсменом.

Дата выхода в эфир 07 мая 2021 года.