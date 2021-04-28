Guardian: правозащитники предложили судить США в Гааге за полицейское насилие над афроамериканцами

Ведущие юристы по правам человека из 11 стран пришли к выводу, что систематическая жестокость правоохранительных органов в отношении безоружных афроамериканцев «равносильна преступлениям против человечности». По их мнению, эти случаи должны расследоваться и преследоваться по закону на международном уровне, пишет The Guardian.

Систематические убийства и нанесение увечий безоружным афроамериканцам со стороны полиции равносильны преступлениям против человечности, которые должны расследоваться и преследоваться по закону. К таким выводам пришли ведущие юристы по правам человека из 11 стран.

Они провели расследование и составили 188-страничный «разгромный доклад» о жестокости органов правопорядка в Америке. По мнению экспертов, США несут ответственность за «долгую историю нарушений международного права, которые в некоторых случаях доходят до уровня преступлений против человечности», пишет The Guardian.

Правозащитники указывают на то, что они называют «полицейскими убийствами», а также на «пытки, преследования и другие бесчеловечные действия» в качестве систематического нападения на темнокожее население, подпадающие под определение таких преступлений. Они призывают прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге немедленно начать расследование и привлечь американские власти к ответственности.

«Этот вывод о преступлениях против человечности не был сделан наобум. Мы включили его (в доклад. — ИноТВ), чётко отдавая себе отчёт, — сказала The Guardian Хина Джилани, одна из 12 участников комиссии, которые вели расследование. — Мы изучили все факты и пришли к выводу, что в США существуют ситуации, требующие безотлагательного изучения МУС».

Среди прочего комиссия обвиняет США:

— в нарушении международных обязательств в области прав человека как с точки зрения законов, регулирующих деятельность полиции, так и с точки зрения практики сотрудников правоохранительных органов, включая остановку и обыск по расовому признаку;

— в терпимости к «тревожной общенациональной модели непропорционального применения смертоносной силы», которая включает не только огнестрельное оружие, но и шокеры, против темнокожих;

— в применении «культуры безнаказанности», при которой полицейские редко привлекаются к ответственности, а к совершённым ими убийствам относятся как к действиям «нескольких паршивых овец».

Джилани, который является президентом Всемирной организации против пыток, сказала, что обвинительный приговор, вынесенный по делу об убийстве Джорджа Флойда, лишь подтвердил точку зрения комиссии: «Нам стало ясно, что применение силы во время ареста человека не просто бесчеловечно, оно явно равносильно пыткам и потенциальной гибели людей».

Доклад правозащитников был напрямую вызван протестами, охватившими США после убийства Флойда. Семьи, родственники которых погибли от рук полицейских в последние годы, обратились в ООН с петицией о проведении официального расследования этих преступлений.

Однако под сильным давлением администрации Трампа ООН отказалась участвовать в этом споре. Поэтому её заменила коалиция трёх ведущих адвокатских организаций: Национальной конференции темнокожих юристов, Национальной гильдии юристов и Международной ассоциации юристов-демократов, — которая объединила усилия для проведения собственного независимого расследования полицейской жестокости в США, поясняет издание.

Группа экспертов из Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна собралась для изучения насилия со стороны полиции и лежащего в его основе структурного расизма. В начале этого года были проведены виртуальные публичные слушания со свидетельскими показаниями семей жертв некоторых из самых громких убийств, совершённых американскими стражами правопорядка за последнее время.

Комиссия рассматривала 44 случая, когда полицейские убивали или калечили афроамериканцев. В том числе дело Шон Белл, который погиб в день собственной свадьбы в 2006 году после того, как полиция выпустила в него 50 пуль, обращает внимание The Guardian.

Джилани сказала изданию, что как уроженка Пакистана и участница многих расследований ООН, посвящённых нарушениям прав человека, она знакома с сообщениями о крайней жестокости со стороны правоохранительных органов. «Но даже меня чрезвычайно встревожили свидетельства, которые мы слышали в США. Я была поражена тем, что эта страна, которая выставляет себя мировым поборником прав человека, сама не соблюдает международное право», — отметила женщина.

Джилани добавила, что, когда она слушала показания родственников о погибших от пуль полиции темнокожих, «стало ясно, что это был рассказ не просто о личной травме, а о травме, нанесённой целой части населения США».

В отчёте комиссии даётся суровая оценка воздействию системной дискриминации в отношении темнокожих американцев. В нём говорится, что в США действуют две системы права: «Одна для белых, а другая для лиц африканского происхождения».

С 2005 года правоохранительные органы убили около 15 тыс. человек — примерно по 1 тыс. ежегодно. За тот же период только 104 полицейских были обвинены в намеренном или непреднамеренном убийстве в связи с этими инцидентами, и только 35 из них были признаны виновными в совершении преступления.

Комиссия предъявляет ряд требований к правительству и конгрессу США. Они выступают за разоружение местных полицейских сил и запрет на выдачу ордеров, которые позволяют офицерам вламываться в дома темнокожих людей «без предупреждения и часто без причины».

Они также хотят покончить с условным иммунитетом, благодаря которому сотрудники американских правоохранительных органов избегают гражданских исков. Эксперты считают, что эта лазейка «равносильна потворству жестокому насилию со стороны полиции».

Но, пожалуй, их наиболее спорное требование — это призыв к прокурору МУС начать расследование преступлений против человечности в США. Эффективность подобной тактики выглядит сомнительной, учитывая, что американские власти отказались признать Международный уголовный суд, подчёркивает The Guardian.

Тем не менее Джилани выразила надежду, что комиссии удастся повлиять на американские власти и они поддержат крайне необходимые изменения. «Мы подумали, что США выиграют, если отдельные полицейские будут сдерживаться от необоснованного применения силы, зная, что их могут привлечь к определённой международной уголовной ответственности», — призналась правозащитница.