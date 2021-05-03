SZ: Греция планирует превратиться в «европейскую Калифорнию» за счёт ЕС

Греция представила национальный план по использованию средств из Фонда восстановления ЕС от последствий пандемии под названием «Греция 2.0», сообщает Süddeutsche Zeitung. Цели плана, составленного при активном участии нобелевского лауреата Кристофера Писсаридеса, «откровенно амбициозны»: Греция должна стать «европейской Калифорнией». При этом программа подразумевает не только экономические реформы, но и «социальную трансформацию» общества.

Как только Греция представила национальный план восстановления экономики и устойчивого развития, реакция Брюсселя не заставила себя долго ждать. «Приятно видеть, что в центре внимания находятся стратегически важные для будущего страны области, — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в Twitter. — Зелёный переход и цифровизация, рабочие места, профессиональное образование, частные инвестиции и реформы». Если заявка будет одобрена, страна сможет рассчитывать на сумму до €30,5 млрд в рамках программы восстановления «Следующее поколение ЕС» (NextGenerationEU), сообщает Süddeutsche Zeitung.

В общей сложности Европейский союз намерен предоставить государствам-членам €672,5 млрд заёмных средств не только для преодоления ущерба, нанесенного пандемией, но и для укрепления и модернизации экономики после выхода из кризиса.

Афины подали в Фонд восстановления ЕС заявку на получение €17,8 млрд в качестве субсидий и €12,7 млрд в качестве займов. Программа имеет для Греции особое значение. Когда спустя десять лет страна только-только оправилась от долгового кризиса, в прошлом году произошла новая катастрофа: пандемия коронавируса и, как следствие, коллапс туризма во всем мире. Тем не менее Афины с самого начала сдерживали первую волну успешнее, чем другие европейские страны, благодаря, например, оперативному объявлению всеобщего режима самоизоляции.

Однако летом наплыв гостей из-за рубежа резко упал. Это стало тяжёлым ударом для страны, ВВП которой более чем на одну пятую часть зависит от туризма. Как минимум одно из пяти рабочих мест связано с этой отраслью, а на некоторых островах эта доля намного выше. В 2020 году ВВП Греции сократился почти на 10%.

В настоящее время правительство делает многое для того, чтобы этим летом число туристов вернулось как минимум до отметки в 50% от уровня 2019 года, в том числе за счёт ускоренной вакцинации и ужесточения ограничений на поездки внутри страны. Это должно предотвратить резкий рост заболеваемости после празднования православной Пасхи перед началом туристического сезона в мае. Но даже если надежды оправдаются, страна всё равно будет нуждаться в срочной поддержке извне. Например, система здравоохранения Греции сильно пострадала во время пандемии, она потрясена мерами жёсткой экономии, применявшимися в предыдущие годы.

Ещё в июле 2019 года, когда правительство только приступило к обязанностям, оно уже осознавало: для того чтобы поставить охваченную кризисом страну на ноги, потребуется всеобъемлющий план. Тогда оно поручило нобелевскому лауреату кипрского происхождения Кристоферу Писсаридесу разработать план по внедрению инноваций, увеличению рабочих мест и производительности. Коллегия экспертов основывалась на нём при разработке собственного плана по использованию средств из фондов восстановления ЕС. Цели откровенно амбициозны: как выразился Писсаридес, Греция должна стать «европейской Калифорнией».

Печатная версия национального плана восстановления экономики и устойчивого развития под названием «Греция 2.0», которую в среду заместитель министра финансов Теодорос Скалакакис представил Еврокомиссии, располагается на 4104 страницах. В нём перечислены 106 инвестиционных проектов и 67 реформ. Помимо цифровизации, одним из основных направлений является переход к «зелёной» экономике: жилые дома и общественные здания должны быть отремонтированы с точки зрения энергоэффективности, должны быть построены зарядные станции для электромобилей и восстановлены леса. Кроме того, в сфере энергетики страна должна отказаться от использования бурого угля, добываемого на севере страны.

Помимо экономической, правительство намерено продвигать «социальную трансформацию» страны. Оно собирается более решительно бороться с уклонением от уплаты налогов и запустить антидискриминационные программы. А молодые люди до 30 лет, особенно пострадавшие от последствий пандемии, должны получить дополнительную поддержку в виде помощи с трудоустройством и образовательных программ, а также пособий на покупку компьютеров.

Недавно премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Фонд восстановления ЕС от последствий коронавируса предлагает «возможность, появляющуюся лишь один раз за целое поколение», передаёт Süddeutsche Zeitung.