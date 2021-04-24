NBC: компании в США завлекают людей обратно на работу бонусами и поощрениями
Привет, Элисон. Сегодня четверг, так что Вы знаете, что это означает: я буду говорить о заявках на пособие по безработице. С фронта восстановления экономики хорошие новости. Вторую неделю подряд мы видим, что количество заявок на пособие по безработице сокращается. 547 000 — это очень положительный сигнал. Мы вернулись к показателям начала пандемии. Мы все ещё не достигли показателей до пандемии, но мы повсюду видим, что людей нанимают на работу.
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