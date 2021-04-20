Вести: украинские должники рискуют остаться вовсе без денег

С июля за долги по ЖКХ, кредитам и штрафам украинцам начнут блокировать счета, причём любые — от зарплатных до социальных и пенсионных. Как передают «Вести», по решению суда счета будут арестовывать и принудительно списывать необходимую для погашения долга сумму, так что в итоге должника могут оставить вовсе без денег.

За долги по ЖКХ, кредитам и штрафам украинцам теперь будут блокировать счета, причём любые — от зарплатных до социальных и пенсионных. Как пишут «Вести», ещё в феврале Минюст добился изменений в правилах раскрытия банковской тайны — и в итоге исполнители получили доступ ко всем счетам украинцев. По решению суда их будут арестовывать и принудительно списывать необходимую для погашения долга сумму, так что в итоге с июля должника могут оставить вовсе без денег.

Как отмечает издание, украинский Нацбанк обязал банки предоставлять информацию о реквизитах счетов должника и сумме средств на них по требованию исполнителя. Механизм простой: исполнитель — государственный или частный — с помощью автоматизированной системы создаёт и направляет в банки требование о получении информации, а те в течение часа обязаны ответить. Затем исполнитель направляет постановление об аресте средств, и банки тут же его накладывают. Потом исполнитель направляет требование на принудительное списание средств, и финучреждение перечисляет деньги на счета органа госисполнительной службы или частного исполнителя.

Ранее такая процедура занимала время, потому что велась переписка, за время которой должник успевал вывести средства и избежать ответственности. Теперь же процесс автоматизирован и занимает считанные часы.

Всё это создаст украинцам колоссальное количество проблем. Ведь получается так: сначала деньги спишут, а потом доказывай, что на то не имели права. Кроме того, исполнители наложат арест на все деньги на счету, даже если надо снять всего несколько сотен гривен, и затем ещё надо будет побегать по исполнителям, чтобы арест сняли.

Как говорит «Вестям» глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при киевском горсовете Олег Попенко, это станет одним из основных способов борьбы с должниками по ЖКХ. С учётом того, что задолженность за коммуналку выросла за четыре месяца на 26,6 млрд гривен, а депутаты не проголосовали за мораторий на повышение тарифов.

«К примеру, вам по коммуналке сформировали незаконную задолженность или оказывали некачественные услуги, за которые вы не платили. Пока вы ищете адвоката, планируете идти в суд, монополист уже там — и вот решение суда у них на руках. Деньги с карточки списали, а ты иди доказывай, что не верблюд», — возмущается Попенко.

По его прогнозам, как только закончится пандемия, суды будут завалены исками о взыскании долгов с применением меры к должникам в виде ареста счетов.

«Сейчас пандемия немного сдерживает порывы коммунальщиков, но из-за локдауна и отсутствия средств украинцы ещё больше наращивают долги. А с учётом того, что субсидии тоже урезают, — к примеру, тем, у кого есть депозиты, кто получает доход по ценным бумагам, — это всё в комплексе говорит о том, что долги по коммуналке будут только расти», — считает Попенко.

Автоматическое списание средств может привести к громадным злоупотреблениям, говорит «Вестям» адвокат Ростислав Кравец.

«Я обращался в Нацбанк, в Минюст с просьбой решить этот вопрос, чтобы не оставлять людей без средств к существованию. Более того, законом Украины предусмотрено, что сумма взыскания с социальных счетов не может превышать 20 процентов от суммы на карточке, но по кредитным долгам взыскивают все 100 процентов. Если говорить об алиментах, то удерживать можно до 50 процентов, но у нас и тут все 100 процентов списывают. В связи с тем, что на Украине не урегулирован вопрос, с каких средств можно списывать, какие счета можно арестовывать, это приводит к нарушению основоположных прав — права на жизнь. Ну как можно списывать все средства у одинокой матери, которая живёт на пособие ребёнка и которая взяла кредит в микрофинансовой организации под 2000 процентов годовых?! А бывают ситуации, когда исполнительные производства открываются по поддельным документам», — рассказывает Ростислав Кравец.

Теперь же, с расширением списка «жертв» и автоматизацией процесса, это, по его словам, станет массовым явлением и трагедией для многих.

Как подтверждает «Вестям» юрист одного из финучреждений Елена Гармаш, на Украине действительно арестовывают даже те счета, на которые зачисляются заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь.

«Но счета арестовывают в независимости от суммы, которую нужно взыскать. Потому что банки отдельно не могут открыть спецсчета для операций по взысканию долгов», — обясняет Гармаш.

По мнению Ростислава Кравца, автоматический арест счетов, в принципе, неплох, но на сегодняшний момент нет комплексного урегулирования прав должников.

«Должен быть и автоматический возврат убытков должникам, пострадавшим от незаконных действий исполнителей или нотариусов. Если исполнитель виноват, то его счета тоже должны быть автоматически арестованы, а средства списаны. Ведь сейчас человеку приходится годами судиться, чтобы возместить свои убытки. Ну а чтобы избежать подобных неприятностей, должникам нужно внимательно следить в электронных бесплатных приложениях, есть ли в отношении них судебное производство, и своевременно реагировать», — отмечает Кравец.