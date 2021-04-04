Le HuffPost: «авиация не должна быть детской мечтой» — мэр Пуатье разозлила политиков, отказав в финансировании клубам авиалюбителей

Мэр Пуатье от партии «Зелёных» навлекла на себя гнев французских политиков, отказавшись финансировать из бюджетных средств городские клубы авиалюбителей на том основании, что они пользуются «невозобновляемыми источниками энергии», сообщает Le HuffPost. Глава города объяснила своё решение желанием защитить детей и оградить их от пагубной мечты об авиации. Министр транспорта страны и ряд видных политических деятелей такой взгляд на передовую отрасль французской промышленности не поддержали, отмечает издание.

После истории с финансированием из бюджетных средств строительства мечети в Страсбурге ещё один мэр от партии «Зелёных» навлёк на себя гнев министра — на этот раз министра транспорта Жан-Батиста Джеббари, сообщает Le HuffPost. Как передаёт издание, бывший пилот гражданской авиации не оценил мнение Леоноры Монконд'Гюи об авиации, высказанное на заседании городского совета города Пуатье 29 марта этого года. На видеозаписи, широко разошедшейся по социальным сетям, градоначальница оправдывает своё «трудное решение» прекратить государственное финансирование аэроклубов и клубов авиамоделирования Пуатье, в том числе, ради «защиты будущего детей».

«Я нахожу неприличным использование в одном предложении выражений «детская мечта» и «спасение авиаклубов», — заявила чиновница в ответ на замечание оппозиции об образовательной роли этих структур. «Моей детской мечтой было полететь на самолёте на другой конец света. Но я думаю, вы не отдаёте себе отчёт в том, от каких грёз детей нужно оберегать. Авиация, как это ни печально, не должна больше входить в число детских грёз», — добавила Монконд'Гюи

В ответ на эти слова министр транспорта Жан-Батист Джеббари в пятницу 2 апреля «разразился твитом», в котором назвал заявления мэра Пуатье «авторитарными и бесплодными разглагольствованиями» и сопроводил видеофрагмент её выступления цитатой знаменитого писателя — и лётчика — Антуана де Сент-Экзюпери: «Сделайте из своей жизни мечту, а из мечты — реальность».

Вслед за министром, словами Монконд'Гюи возмутилась пресс-секретарь правящей партии «Вперёд, Республика» и уроженка Пуатье Мод Брегон, назвавшая позицию партии «Зелёных» «догматичной», «циничной» и «печальной». Точку зрения мэрии Пуатье также осудили политики правого и крайне правого толка голосами Эрика Чиотти, Надин Морано, Жильбера Коллара, Жордана Барделлы и Марин Ле Пен.

«Запретить, наказать, заставить платить, затормозить инновации, желать уничтожения передовых отраслей промышленности , таких как ядерная энергетика и авиация, бороться c детскими мечтами: вот истинное лицо этих «зелёных», которые не имеют отношения к экологичности», — написала, к примеру, председатель партии Национальное объединение в социальных сетях в субботу 3 апреля.

Леонор Монконд'Гюи, в свою очередь, отрицает «догматичность» своего решения. С её точки зрения, предупреждение аэроклубов города в марте о прекращении финансирования их деятельности — это «сигнал об ответственности по отношению к государственным средствам».

«Принимая во внимание тот факт, что это не угрожает выживанию ассоциации, сегодня мы полагаем, что государственные деньги больше не должны финансировать спорт, основанный на потреблении невозобновляемых ресурсов», — объяснила градоначальника на заседании городского совета. «Именно для таких решений, которые пропускают нашу политику через фильтр климатических изменений, мы и были избраны», — добавила она.