Bloomberg: экономика России восстанавливается после карантина

Падение российской экономики за 2020 год оказалось куда меньшим, нежели во многих других странах, пишет Bloomberg. Основными причинами тому стали решение правительства не вводить повторный карантин и сравнительно небольшая доля сектора услуг в экономике. По мнению экспертов, при сохранении нынешних цен на нефть в 2021 году российский ВВП может вырасти на 2,5%.

Российская экономика продолжила восстановление от коронавирусной рецессии в четвёртом квартале 2020 года на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, пишет Bloomberg.

Согласно данным российской статистики, общее падение экономики за год составило 3%. В сравнении с предыдущим годом ВВП упал на 1,8%, несмотря на то что изначальный прогноз был пессимистичнее.

Как отмечает издание, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Ещё одной причиной небольшого снижения экономики является относительно небольшая доля сектора услуг. При этом падение курса рубля и рост глобальных цен на продовольствие вынудили ЦБ РФ впервые с 2018 года повысить ключевую ставку.

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остаётся угрозой. До возвращения к нормальности ещё далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвёртому кварталу», — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.

Тем временем российское правительство постепенно сворачивает меры помощи, связанные с пандемией, и планирует повысить инвестиции в инфраструктуру, пишет издание. По словам министра финансов Антона Силуанова, общее количество выделенных средств за последующие три года составит $13 млрд. Бюджетный специалист экономической экспертной группы (ЭЭГ) Анна Суслина отмечает, что при условии сохранения нынешних цен на нефть российская экономика может за год подрасти на 2,5%. При этом она отмечает, что инвестиции в инфраструктуру дадут лишь временный эффект. Между тем, инфляция и падение курса рубля по-прежнему оказывают сильное влияние на уровень жизни россиян, отмечает Bloomberg. В феврале рост цен вышел на максимальный с 2016 года уровень: пытаясь обуздать инфляцию, правительство ввело ценовой контроль на некоторые типы продуктов.