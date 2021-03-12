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SVT: страны НАТО не готовы к вероятной войне с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно анализу шведского Института оборонных исследований, страны НАТО не слишком хорошо готовы к войне. Как передаёт SVT, учёные использовали симулятор и выяснили, что члены альянса имеют низкую готовность, не приспособлены к войне и не обучены её вести, и если бы Россия внезапно атаковала Прибалтику, у неё были бы довольно неплохие шансы в этом преуспеть.
SVT: страны НАТО не готовы к вероятной войне с Россией
Reuters

Исследователи из Института оборонных исследований пришли к неутешительному выводу: страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы слишком рассредоточены, а военный потенциал очень разнится, и в результате альянс оказывается не слишком хорошо готовым к войне. Как передаёт SVT, это значит, что, если неподалёку от Швеции разразится полномасштабная война, у России будет преимущество.

«Если у Запада останется мало времени на подготовку обороны, у России будет явное преимущество в военных действиях неподалёку от нас, в первую очередь на суше», — объясняет Кристер Паллин, руководитель исследовательского проекта и один из редакторов доклада.

«Это преимущество сохранится довольно долго — по крайней мере до тех пор, пока США не приведут значительные наземные силы, а на это уйдёт минимум пара месяцев», — добавляет он.
 
Институт оборонных исследований использовал военный симулятор, чтобы оценить соотношение военных сил НАТО с партнёрами и России. В ходе симуляции Россия атаковала Прибалтику через Белоруссию. И несмотря на все заверения НАТО, в 2020 году результат был бы такой же, как и в 2017-м: если бы Россия внезапно атаковала Прибалтику, у неё были бы довольно неплохие шансы в этом преуспеть.
 
Как отмечает портал, главная сила НАТО — это преимущество в воздухе и на море. Однако большая проблема состоит в том, что войска НАТО с партнёрами рассредоточены по многим странам. У них, как подчёркивается в докладе, «низкая готовность, они не приспособлены к войне и не обучены её вести».
 
Авторы исследования отмечают, что в симуляции ни одна из сторон не использовала ядерное оружие, однако была объявлена ядерная угроза против Швеции и Финляндии, чтобы страны не вмешивались в конфликт.
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SVT Швеция Европа
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