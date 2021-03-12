SVT: страны НАТО не готовы к вероятной войне с Россией
Исследователи из Института оборонных исследований пришли к неутешительному выводу: страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы слишком рассредоточены, а военный потенциал очень разнится, и в результате альянс оказывается не слишком хорошо готовым к войне. Как передаёт SVT, это значит, что, если неподалёку от Швеции разразится полномасштабная война, у России будет преимущество.
«Если у Запада останется мало времени на подготовку обороны, у России будет явное преимущество в военных действиях неподалёку от нас, в первую очередь на суше», — объясняет Кристер Паллин, руководитель исследовательского проекта и один из редакторов доклада.
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