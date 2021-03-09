Euronews: заявление Меган Маркл о расизме в королевской семье потрясло британских подданных
Сенсационное заявление герцогини Сассекской Меган Маркл, которая фактически обвинила британскую королевскую семью в проявлениях расизма, вызвало у британских подданных потрясение. О сложных отношениях пары с другими членами фамилии писали давно и много, но истинная причина того, что Гарри и Меган фактически бежали из Великобритании больше года назад, повергла многих в шок.
КЕЙТ ГРИН, министр образования теневого кабинета: Я уверена, что во дворце будут очень тщательно обдумывать произошедшее, и естественно, подданные ожидают, что будет сказано. Но оправданий для расизма быть не может ни при каких обстоятельствах. Я считаю необходимым разобраться в произошедшем по следам этого шокирующего заявления.
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