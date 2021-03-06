Французский политолог: Путин не создаёт Европе проблемы, но использует уже существующие

Владимир Путин не может перепрыгнуть Европу, поэтому он пытается всеми методами её сокрушить, отметил французский политолог Жюльен Терон в интервью France info. По его мнению, стратегия российского президента состоит в том, чтобы выявлять проблемы западного мира, а потом их обострять.

Чтобы вернуть Россию в центр мировой политики, Владимир Путин везде, где может, нарушает правила игры. Жюльен Терон исследовал эту стратегию. Он один из авторов книги «Путин, стратегия беспорядка».

Кто такой Владимир Путин?

ЖЮЛЬЕН ТЕРОН, преподаватель Sciences Po: Это загадка. Ведь у него был образ либерала, что весьма понятно. Он появляется на арене в конце 1990-х годов как советник мэра Санкт-Петербурга Собчака. Россия тогда стояла на пути либерализации. Советская система полностью разрушена, была обстановка хаоса, орудует местная мафия. Но политическая система находится на пути к демократии, а экономическая система находится на пути к либерализации. Так что неудивительно, что этот человек, который, к слову, не принимает путч КГБ против установления демократии, получил имидж либерала. Но очень скоро становится понятно, что у этого персонажа железная хватка.

Его травмировал развал СССР?

ЖЮЛЬЕН ТЕРОН: Он говорит, что это одна из самых больших геополитических катастроф 20 века, или даже самая большая, с чем, конечно, можно поспорить, учитывая холокост. Как бы то ни было, это очень важное событие. И важно не забывать, что он аппаратчик, он из КГБ, старший офицер КГБ. Так что он является неотъемлемой частью советской системы.

Почему он сделал выбор в пользу стратегии беспорядка?

ЖЮЛЬЕН ТЕРОН: Чтобы преследовать свои властные интересы. Владимир Путин не может перепрыгнуть западную систему. Ему нужно всеми доступными средствами подрывать влияние Запада — и на то у КГБ есть немало инструментов для создания помех, которые весьма эффективны — чтобы не перепрыгнуть Запад, но заставить Запад пасть. И таким образом он оптимизирует свою силу.

В чём конкретно заключается стратегия беспорядка?

ЖЮЛЬЕН ТЕРОН: Всегда сначала есть некая проблема, которую можно эксплуатировать. Но эта проблема зачастую рождается внутри общества. Например, что касается независимости Каталонии, Москва не виновата в стремлении каталонцев к независимости, и в самом начале кризиса никак его не касалась. Точно так же и с брекситом — они не виноваты в яростном стремлении британцев к самостоятельности, которое мы наблюдаем уже много лет.

Так что это не они создают проблемы, но они их поддерживают, эксплуатируют. Обычно двумя способами: через СМИ, довольно известные, которые находятся на прямой линии с командованием из Кремля, и через атаки, гораздо более незаметные. Это происходит с помощью ботов и троллей, которые способствуют обострению тяжёлых тенденций. Это новые понятия: тролль — человек, который пишет комментарии, а бот — нечто более роботизированное.

Всё это может происходить с помощью посредников, вроде Cambridge Analytica, а может напрямую через социальные сети, как, в частности, то было во время американской предвыборной кампании. Они собирают данные электората, чтобы проанализировать тенденции, а затем обострить эти тенденции — иногда грубыми, а иногда весьма тонкими методами.

Дата выхода в эфир 04 марта 2021 года.