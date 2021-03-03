CNBC: директор ФБР назвал мятеж на Капитолийском холме «актом внутреннего терроризма»

Директор ФБР Кристофер Рэй, давая показания в сенате, назвал мятеж 6 января на Капитолийском холме актом внутреннего терроризма, передаёт CNBC. Кроме того, он сообщил, что бюро арестовало более 270 подозреваемых, связанных с этим мятежом, при этом его ведомство ведёт уже около 2 тыс. дел по внутреннему терроризму.

Осуществлённое 6 января нападение на Капитолий было актом внутреннего терроризма. Теперь это официальная формулировка, озвученная лично директором ФБР Кристофером Рэем. Он сегодня впервые после мятежа давал показания перед комиссией сената.



Директор Рэй заявил законодателям, что он был в ужасе от этой смертоносной атаки. Он также признал, что ведомству нужно повысить качество сбора информации по внутренним террористам.



Директор ФБР также обратил внимание на тех, кто не участвовал в мятеже. Он отверг необоснованные утверждения о том, что мятежниками были члены «Антифа» и ненастоящие сторонники Трампа.



КРИС КУНС, сенатор: Появились ли какие-то доказательства того, что мятеж, устроенный здесь 6 января, был организован людьми, которые просто притворялись сторонниками президента Трампа?



КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР: Мы не видели никаких доказательств этого.



В настоящий момент Рэй заявляет о том, что ФБР арестовало более 270 подозреваемых, связанных с мятежом. Он также добавил, что его агенты рассматривают приблизительно 2 тысячи дел по внутреннему терроризму.



С нами на связи корреспондент CNBC Эймон Джаверс. Эймон, а что там с разведданными, которые были собраны ФБР ещё до этого мятежа?



ЭЙМОН ДЖАВЕРС, корреспондент CNBC: Да, Шеп, директор ФБР Кристофер Рэй сегодня опроверг заявление вашингтонской полиции, согласно которому единственное, что ФБР сделало с имевшейся у них информацией, — отправило запоздавшее электронное письмо.



КРИСТОФЕР РЭЙ: Это не просто электронное письмо. Во-первых, само письмо было направлено, по-моему, пяти офицерам оперативной группы полиции Капитолия, входящим в совместную рабочую группу по терроризму. И весь смысл совместной рабочей группы по терроризму состоит в том, чтобы избранные представители партнёрского ведомства были постоянно в курсе происходящего.



ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Рэй заявил, что разведданные были переданы совместной рабочей группе в ходе устного брифинга в командном пункте и через один из правоохранительных порталов. Рэй возложил вину за атаку на две основные группы: на агрессивных членов ополчения и на сторонников превосходства белой расы.



Он также заявил, что это нападение оказало вдохновляющий эффект на иностранные террористические группировки, а враждебные страны использовали это в своей пропаганде с одной лишь целью — ускорить упадок самой Америки. Но Рэй также указал на очень характерный для Америки феномен в качестве одной из главных причин, почему правоохранительные органы не предугадали готовившуюся атаку, — просто в социальных сетях уже чересчур много агрессивной риторики.



КРИСТОФЕР РЭЙ: Ведётся столько разговоров, которые зачастую нельзя приписать кому-то чётко идентифицируемым образом. Там люди заявляют невероятно ужасные, злые, воинственные вещи, говоря об обезглавливаниях, стрельбе, взрывчатых веществах и тому подобном.



ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Рэю также задали вопрос о смерти сотрудника капитолийской полиции Брайана Сикника, который был убит при исполнении. Но директор ФБР заявил, что пока не может точно рассказать, как умер офицер Сикник, поскольку расследование всё ещё продолжается. Шеп.



Дата выхода в эфир 03 марта 2021 года.