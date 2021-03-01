СТРАНА: украинские госслужащие заявлениям о травле предпочитают увольнение
Украинские государственные служащие не сообщают о харассменте, а просто предпочитают увольняться. Как пишет «СТРАНА», об этом рассказала глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.
«В 2018 году мы проводили исследование — есть ли травля на государственной службе, в частности буллинг, моббинг, харассмент. В рамках этого масштабного всеукраинского опроса мы пришли к выводу, что 66 процентов лиц, прошедших опрос, подвергались травле. Но самое важное, что люди никуда не обращались», — сказала Алюшина.
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