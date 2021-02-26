Bloomberg: несмотря на санкции США, Россия запустит новый пассажирский лайнер

Несмотря на американские санкции, российская корпорация «Ростех» собирается запустить производство первого отечественного среднемагистрального пассажирского лайнера со времён СССР, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы компании Сергея Чемезова. По словам последнего, наибольшие сложности были связаны с отсутствием композитных материалов для крыла, из-за чего корпорации пришлось разрабатывать собственный аналог.

Россия собирается в следующем году начать производство первого отечественного среднемагистрального пассажирского самолёта со времён СССР. На подобный шаг Москва пошла, после того как санкции США задержали этот проект на полтора года, пишет Bloomberg.

По словам главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, для этого было необходимо наладить собственное производство, а также создать соответствующие материалы. Кроме того, корпорация сделала своё собственное крыло с использованием этих материалов.

Ранее композитные материалы для крыла «дочке» «Ростеха» поставляли американские компании, однако это продолжалось лишь до тех пор, пока США в 2018 году не ввели против этого подразделения карательные меры. Самого же Чемезова, который вместе с Владимиром Путиным служил в рядах КГБ в Восточной Германии, внесли в чёрный список США из-за украинского кризиса.

По словам главы корпорации, новая администрация США санкций против Москвы вряд ли ослабит.

Между тем, реактивный лайнер, получивший обозначение МС-21, совершил свой первый полёт с российскими двигателями ПД-14 в декабре и на данный момент проходит сертификационные испытания.

Семейство МС-21, которое включает в себя два варианта, разрабатывается той же «дочкой» «Ростеха», что занимается программой развития Superjet. Предполагается, что эта серия станет российским ответом Airbus A320neo и 737 Max производства Boeing. Российское судно должно вмещать до 211 пассажиров и обладать дальностью полёта в 3240 морских миль.

При этом данный государственный конгломерат, который включает в себя производителя оружия «Калашников», а также Объединённую авиастроительную корпорацию и «Вертолёты России», делает ставку на диверсификацию, собираясь, по словам Чемезова, к 2030 году нарастить свою долю в производстве техники гражданского назначения с 33% до 50%.