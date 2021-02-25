N-TV: в школах Баварии появятся уроки ислама

Спустя десять с лишним лет пробного преподавания предмет «урок ислама» появится в расписании 350 баварских школ в качестве обязательного предмета по выбору, сообщает немецкий телеканал N-TV. В рамках этих занятий учителя будут рассказывать школьникам об исламе на немецком языке, а также преподавать им базовые ценности, соответствующие основному закону и конституции Баварии.

После более чем десятилетия апробации в Баварии скоро появится новый школьный предмет, сообщает немецкий телеканал N-TV. Примерно в 350 школах Баварии со следующего учебного года появится обязательный предмет по выбору «урок ислама».

Кабинет министров Баварии принял решение ввести в качестве постоянной школьной дисциплины предмет, который до сих пор практиковался в этой федеральной земле Германии в качестве пробного. Он должен стать предметом по выбору для школьников, в особенности мусульманского вероисповедания, вместо уроков по религии и наряду с преподаванием этики.

Как поясняет немецкий телеканал, речь идёт о государственной инициативе, в рамках которой государственные преподаватели должны будут на немецком языке рассказывать школьникам об исламской религии, а также о базовых ценностях «в духе системы ценностей основного закона и баварской конституции».

Теперь одобрение этому решению должен вынести земельный парламент Баварии, после чего предстоит разработать учебный план по новому предмету. Название «урок ислама» у предмета сохранится. «Название остаётся, название — это марка», — подчеркнул министр культуры Михаэль Пьяцоло после заседания кабмина в Мюнхене.

Как отмечает N-TV, новый предмет обладает десятилетиями предыстории. Сначала он существовал как «инструктаж по исламу» на турецком языке, позднее появились уроки на немецком. Пробный предмет «урок ислама» преподаётся в школах Баварии с 2009 года и с тех пор распространялся всё активнее. В последнее время эти пробные занятия проводились уже примерно в 350 школах, особенно в начальной и средней школе и, в первую очередь, в крупных городах.

Примерно в 350 школах осенью этого года «урок ислама» войдёт в число обязательных предметов по выбору. Учителя, которые до сих пор участвовали в преподавании этого предмета в качестве пробного, смогут сохранить свою занятость. Кроме того, по словам Пьяцоло, предложение может быть расширено в соответствии с наличествующим спросом. Когда и в скольких школах Баварии предмет появится в ближайшие годы, пока неясно, отмечает немецкий телеканал N-TV.