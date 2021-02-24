24 канал: Украина пообещала Молдавии не пропускать авто с номерами Приднестровья

В Министерстве иностранных дел Молдавии рассказали, что Украина пообещала с осени запретить заезд на территорию страны автомобилей с приднестровскими номерами. Как сообщает «Телеканал новин 24», пропускать через украинскую границу собираются только те автомобили, которые «имеют номерные знаки установленного образца с наклейкой MD, зарегистрированные в соответствии с законодательством Молдавии».

Заезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерами могут запретить с 1 сентября 2021 года. Как передаёт «Телеканал новин 24», в пресс-службе Министерства иностранных дел Молдавии говорят, что это пообещал посол Украины Марк Шевченко, который встречался с исполняющим обязанности премьер-министра Молдавии Аурелио Чокоем.

Во время встречи Чокой и Шевченко подтвердили готовность двух стран к продолжению плодотворного диалога стран. Также они затронули актуальные вопросы сотрудничества на государственной границе, торгово-экономического партнёрства и реализации инфраструктурных проектов.

Во время разговора, как говорят в Молдавии, Украина «подтвердила договорённости о допуске с 1 сентября к международному дорожному движению автомобилей по приднестровскому региону».

Как отмечает канал, речь идёт о том, что через украинскую границу пропускать должны только те автомобили, которые «имеют номерные знаки установленного образца с наклейкой MD, зарегистрированные в соответствии с законодательством Молдавии».