France 3: французская молодёжь не оценила попыток Макрона достучаться до неё через интернет-челлендж
Вчера вечером двое этих ютьюберов получили видеосообщение... от Эммануэля Макрона.
«Я предлагаю, чтобы за двадцать миллионов просмотров они смогли снять очереди из студентов, которым нечего есть».
По мнению этого обозревателя соцсетей, Эммануэль Макрон неудачно выбрал время для обращения к молодёжи таким необычным способом.
ЖАН МАССЬЕ, ведущий канала Twitch Acropolis: Откровенно говоря, ход президента республики, который пришёл хвалиться видеороликом двух ютьюберов, встречает негативную реакцию, это о многом говорит. Многие молодые люди возвращают президента республики к реальности, в которой они живут, говоря: «Да, средства защиты — это прекрасно, спасибо, мы поняли. Наша реальность — это не средства защиты, наша реальность — это то, что нам нечего есть до конца недели.
Представитель партии «Вперёд, Республика», тем временем, напоминает, что молодые люди получают специальную помощь.
МОД БРЕЖОН, представитель партии «Вперёд, Республика»: Действительно, здесь применяется подход, которые некоторые назовут легкомысленным, однако его охват не менее эффективен. И он не мешает применять меры, уже принятые правительством, для помощи молодёжи.
Несколько недель назад Эммануэль Макрон выбрал в качестве полщадки для высказывания интернет СМИ BRUТ, чрезвычайно востребованное у молодой аудитории. За его интервью следили пять миллионов пользователей.
Дата выхода в эфир 20 февраля 2021 года.
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