France 3: французская молодёжь не оценила попыток Макрона достучаться до неё через интернет-челлендж

Эммануэль Макрон решил выбрать необычный способ напомнить молодым людям о необходимости использовать средства защиты от коронавируса, запустив челлендж с участием популярных видеоблогеров, сообщает France 3. Однако пользователи соцсетей возмутились роликом с участием главы государства, передаёт телеканал. Макрону напомнили, что сегодня молодёжь сильнее озабочена недостатком еды и своим бедственным положением, чем способами защиты от инфекции.

Вчера вечером двое этих ютьюберов получили видеосообщение... от Эммануэля Макрона.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Привет вам обоим. Надеюсь, у вас всë в порядке. Так вот, я знаю, что обычно вы специалисты по челленджам.

McFly и Carlito — звëзды интернета, любители самых безумных челленджей. Президент выбрал их, чтобы обратиться к молодëжи. Он бросил им вызов: снять видео, напоминающее о необходимости использования средств защиты.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Сделайте это простое видео, и если оно наберëт десять миллионов просмотров, я вам обещаю: вы придëте сниматься в Елисейский дворец. Десять миллионов просмотров, чтобы помочь нам победить вирус.

MCFLY, видеоблогер: Он не дурак, он не болван, он делает это не просто для того, чтобы доставить нам удовольствие. Очевидно, что у него есть свой интерес.

CARLITO, видеоблогер: Через год будут выборы.

Если McFly и Carlito выглядят сверхвоодушевлёнными, то в социальных сетях мнения о президентской инициативе разделились.

(твиты пользователей)

«Серьëзно, что мы сделали, чтобы в итоге прийти к этому?»

«Не терпится увидеть Макрона в видеоролике McFly и Carlito. Это будет невероятно!»