Столицу Франции является самым опасным для проживания городом и опережает по показателю преступности свой пригород Бобиньи и Марсель, пишет CNEWS. Согласно подсчётам издания, каждый седьмой парижанин рискует стать жертвой преступления.
Во время переезда в другой город больше всего волнует вопрос, насколько безопасно будет жить на новом месте. Чтобы выяснить это, сайт CNEWS составил рейтинг самых опасных городов во Франции.
Ни для кого не станет сюрпризом, что на верхней строчке расположилась французская столица. Как рассказывает издание, за 2019 год в Париже произошло 314 530 преступлений и правонарушений на более чем 3 млн жителей. Таким образом, в этом городе каждый седьмой человек рискует подвергнуться нападению.
На второе место в этом рейтинге поднялся печально знаменитый Бобиньи и департамент Сен-Сен-Дени, где он находится. Там в 2019 году на 1 544 166 жителей приходилось 150 176 преступлений и правонарушений, поэтому риск нападения составляет 1 к 10.
Замыкает тройку самых опасных городов Франции Марсель: за 2019 год здесь насчитали 155 948 преступлений и правонарушений на 1 996 351 жителей. Согласно подсчётам сайта, в департаменте Буш-дю-Рон, где находится этот знамений порт, 1 из 13 французов может пострадать от рук нарушителей закона.
Наконец, на четвёртой и пятой строчках оказались Лион и Монпелье. Чем больше людей на квадратный метр проживает в определённой географической зоне, тем больше преступлений там совершается, отмечает закономерность CNEWS в заключение.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение, что нынешнее руководство Союза биатлонистов России и тренерский штаб сборной должны покинуть свои должности после провального выступления команды на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Чешская лыжница Тереза Беранова объяснила свои критические высказывания в отношении лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Немецкий депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт пообещал поднять в бундестаге вопрос о водной блокаде Крыма со стороны Украины и проверить, не ущемляется ли в данном случае международное право. Парламентарий также назвал подобные методы, практикуемые Киевом, средневековой осадой.
Оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG подала заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии, документ направлен в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH).
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 12 604 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 177 330. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Старший тренер сборной России лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему лидер мужской национальной команды Александр Большунов не принимал участия в контрольной гонке в Оберстдорфе, которая предшествовала чемпионату мира.
Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова была допрошена в качестве свидетеля в управлении уголовной полиции Берлина. Допрос длился около часа и был произведён по требованию Генпрокуратуры Украины.
Президент «Ахмата» Магомед Даудов после победы команды над «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Кубка России по футболу выразил благодарность за поддержку главе Чеченской Республики и почётному президенту клуба Рамзану Кадырову.