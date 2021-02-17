France 24: французские депутаты одобрили закон о борьбе с экстремизмом

Декларировать крупные пожертвования, придерживаться французских ценностей и не распространять идеи, которые провоцируют ненависть, теперь должны будут религиозные организации во Франции. Французские депутаты приняли нижней палатой парламента законопроект, который должен помочь в борьбе против исламского экстремизма, пишет на своём сайте France 24.

Нижняя палата французского парламента одобрила законопроект о борьбе с исламским экстремизмом и сепаратизмом, пишет на своём сайте France 24. Так французские власти пытаются искоренить причины распространения джихадизма.

В соответствии с новой нормой, у государства станет значительно больше полномочий закрывать религиозные организации и места культа, если будет доказано, что они распространяют теории или идеи, которые провоцируют людей на ненависть и жестокость. Там предусматриваются меры поддержки умеренных религиозных лидеров. Кроме того, все ассоциации должны будут поддержать «республиканские ценности», если хотят получить госсубсидии. При этом им придётся декларировать все пожертвования на сумму больше €10 тыс.

Те, кто попробует избежать этих правил, оказывая давление на госслужащего через угрозы, могут получить до пяти лет тюрьмы. Также предусматриваются более строгие критерии для разрешения перевести ребёнка на домашнее обучение — чтобы родители не могли забирать детей из школы и внедрять в подпольные исламистские структуры. Доктора могут получить штраф или тюремное заключение, если будут проверять девочек на девственность, а чиновникам запретят выдавать полигамным семьям вид на жительство.

За законопроект ратовала партия Макрона, и приняли его 347 голосами за, 151 голос был против, 65 — воздержались. Теперь законопроект уйдёт в верхнюю палату парламента, но там у партии Макрона нет большинства.

Об этом законопроекте заговорили после убийства учителя Самюэля Пати. Тогда возмутилась вся Франция, народ требовал от Макрона предпринять действия для подавления экстремизма и насилия, которые с 2015 года унесли жизни более 250 человек. В число этих событий входит и атака на Charlie Hebdo, и на стадионе Stade de France, и на концерте в Bataclan. Так что, комментируя убийство Пати, Макрон назвал его героем и пообещал, что исламисты никогда не заберут будущее французов, у которых, в частности, весьма развита культура сатиры, пишет France 24.