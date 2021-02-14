Hill: он нас подвёл — Никки Хейли отвернулась от Трампа

Бывший постпред США в ООН Никки Хейли резко раскритиковала Дональда Трампа, пишет The Hill. По словам Хейли, Трамп подвёл республиканцев, которым не нужно было слушать его и следовать за ним. Отмечается, что Хейли не разговаривала с Трампом с момента штурма Капитолия сторонниками бывшего президента.

Бывший постпред США в ООН Никки Хейли выступила с сенсационными заявлениями в отношении Дональда Трампа, пишет The Hill.

«Мы должны признать, что он подвёл нас. Он пошёл по пути, по которому не следовало идти, и мы не должны были идти за ним и слушать его. Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось», — заявила Хейли.

Как отмечает издание, слова бывшего постпреда пришлись как раз на тот момент, когда юристы Трампа готовятся оспорить импичмент бывшего президента. The Hill напоминает, что Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент Трампу на основании его заявлений о фальсификации выборов, а также речи, подтолкнувшей ряд его сторонников к штурму Капитолия.

По словам бывшего губернатора Южной Каролины, Хейли не разговаривала с Трампом с момента штурма Капитолия, выражая своё несогласие с высказываниями бывшего президента на предшествовавшем штурму митинге. Сама Хейли подчеркнула, что её особенно разозлили обвинения Трампа в адрес вице-президента Майка Пенса.

При этом Хейли также отметила, что Трамп пользовался большой популярностью у населения, и что эта популярность по-прежнему велика. «Я не думаю, что республиканская партия станет такой же, как была до Дональда Трампа. Я не считаю, что это правильно. Мы должны оставить всё положительное, что он создал, отринуть его плохие дела и снова стать хорошей, ценной, эффективной партией», — приводит издание слова Хейли.

Как пишет The Hill, многие предполагают, что Никки Хейли может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году. В минувшем месяце она объявила о создании нового политического комитета, целью которого будет восстановление позиций республиканцев в Сенате и Палате представителей.