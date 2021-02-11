BI рассказал, чем ответят США на модернизацию подводного флота России

Возрождение российского подводного флота в последние годы вызывает серьёзное беспокойство у США, пишет Business Insider. Тем не менее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Бёрк полагает, что в противостоянии российскому подводному флоту в Атлантике страна может рассчитывать на союзников по НАТО и их возможности.

Совершенствование подводного флота России, а также оснащение подводных лодок новыми ракетами с увеличенной дальностью полёта доставляют всё больше беспокойства США и союзникам страны по НАТО, пишет Business Insider.

Вопрос стоит особенно остро в связи с тем, что Военно-морские силы Соединённых Штатов всё ещё работают над определением будущего своего подводного флота. Однако в противодействии российским подводным лодкам в Атлантическом океане США смело могут рассчитывать на поддержку союзников, полагает командующий ВМС страны в Европе и Африке адмирал Роберт Бёрк.



По словам Бёрка, Великобритания и Франция являются «чрезвычайно надёжными и способными партнёрами», Канада и Норвегия «вносят значительный вклад» в борьбу за первенство под водой, а Дания «расширяет свои возможности».

Адмирал особо выделяет тот факт, что большинство из этих стран имеют в своём арсенале патрульные противолодочные самолёты Boeing P-8 Poseidon либо «вариант, близкий по возможностям к P-8». Кроме того, страны обладают значительными наземными возможностями, которые в Атлантическом океане «позволяют неплохо справляться с российскими подводными лодками шестого поколения».

Несмотря на то что Бёрк не указал на конкретный участок океана, отставной лётчик и аналитик Гудзонского института стратегических исследований Брайан Кларк полагает, что речь идёт о линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, известной как Фареро-Исландский рубеж. В частности, подводным лодкам Северного флота ВМФ России, базирующимся в Арктике, необходимо пересечь рубеж, чтобы достичь Атлантического океана.

Военно-морские силы Великобритании, США, Норвегии, Италии, Франции и Испании сохраняют своё присутствие на рубеже. Наиболее эффективными возможностями США и их союзников там Кларк называет гидролокаторы переменной глубины, которые помогают обнаружить российские подводные лодки проекта 885 «Ясень».

Как и в случае с противостоянием под водой, внимание США сместилось с Фареро-Исландского рубежа после холодной войны. Однако по мере роста напряжённости в отношениях с Россией в последнее десятилетие, рубеж приобрёл новое значение, став чем-то наподобие «разделительной линии», уверен Кларк.

Новые российские подводные лодки настолько тихие, что их трудно обнаружить, однако к северу от рубежа находится «очень глубокий бассейн холодной воды», которая идеальна для распространения звука. Это значит, что российские подлодки легче обнаружить в водах до рубежа, отмечает капитан военно-морских сил США в отставке Джерри Хендрикс.

Опасения США и их союзников вызывает то, что если прежде целями российских подводных лодок становились морские объекты, то целями более совершенных российских технологий теперь могут быть и объекты на суше. Беспокойство относительно военно-морского потенциала России получило отражение в совместных морских учениях США и стран НАТО, состоявшихся в июле у побережья Исландии, а затем в отдельных учениях ВМС США в сентябре в Северной Атлантике.

«Сейчас довольно хорошо известно, что наша родина больше не является убежищем, поэтому мы должны быть готовы к проведению высококлассных боевых операций в местных водах», — приводит Business Insider слова командующего подводными силами ВМС США вице-адмирала Дэрила Коудла.